Ford va construire l’une des plus grandes usines de batteries de véhicules électriques d’Europe

Les voitures électriques apparaîtront en plus grand nombre, dans des formats variés, avec une plus grande autonomie et de moins en moins chères. Tout cela parce que ce marché est en croissance et qu’il y a un fort attachement des usagers au tramway. À ce titre, Ford construira l’une des plus grandes usines de batteries de véhicules électriques d’Europe.

L’usine sera en Turquie et sera conjointement avec deux autres sociétés.

Ford aura l’une des plus grandes usines de batteries au monde

Ford a conclu un accord de principe avec SK On et Koç Holding pour créer une joint-venture en Turquie qui fabriquera des batteries pour véhicules électriques commerciaux et devrait avoir une capacité allant jusqu’à 65 gigawattheures (GW/h).

Selon la société américaine, l’usine de production de la joint-venture sera située près d’Ankara et fabriquera des cellules au nickel NMC destinées à être montées dans des modules de batterie pour véhicules électriques commerciaux.

La nouvelle unité de fabrication de batteries devrait entrer en production au milieu de la décennie et les trois entreprises estiment que la capacité de production annuelle sera comprise entre 30 et 45 GW/h.

Misez sur les batteries pour les publicités électriques

Les trois sociétés qui seront partenaires de ce projet commun ont indiqué que la fabrication de batteries servira à stimuler les opérations de véhicules utilitaires de Ford en Europe, ainsi qu’à réduire les coûts énergétiques.

Alors que l’accord est toujours en cours de finalisation entre les trois parties, le président de Ford Europe, Stuart Rowley, a déclaré que son entreprise continuait de prendre des mesures pour accélérer et mener la révolution de l’électrification.

Rowley a déclaré que le partenariat servira également à renforcer la force de Ford en tant que « première marque de véhicules utilitaires en Europe », qui sera aidée par de nouveaux services et activités de distribution proposés par la division Ford Pro.

Cette future coentreprise de batteries est un premier exemple de la manière dont nous poursuivons des collaborations stratégiques pour renforcer notre activité.

A déclaré l’exécutif, qui a noté que d’autres annonces liées à l’électrification et à sa division des véhicules utilitaires sont prévues.

Ford a également annoncé qu’il reprendrait l’usine de Craiova (Roumanie), une joint-venture entre Ford Motor Company et Koç Holding, où il assemblera à partir de 2024 des versions 100 % électriques du Puma et de ses modèles commerciaux Transit Courier et Tourneo. L’Europe .