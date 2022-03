MB WAY: Un réseau prétendant être EDP vole 700 000 euros

Il existe de nombreuses fraudes impliquant MB WAY et en ce sens, il y a peu de précautions. Habituellement, ce type de fraude se produit par téléphone et même en personne, et les escrocs sont capables d’inciter les victimes à entrer des données qui donnent accès à des comptes bancaires.

Récemment, un réseau qui se faisait passer pour EDP a retiré aux victimes environ 700 000 euros via MB WAY.

MB WAY : Network a convaincu les commerçants qu’ils avaient touché la facture d’électricité

Les stratagèmes frauduleux utilisant MB WAY sont très courants. La technologie utilisée garantit la sécurité, mais la facilité d’utilisation permet aux fraudeurs de créer facilement des stratagèmes pour obtenir de l’argent.

Onze personnes – dont deux meneurs, âgés de 31 et 32 ​​ans, et 4 autres hommes et 5 femmes, âgés de 21 à 79 ans – ont escroqué, selon le parquet, 120 victimes en 700 mille euros, se faisant passer pour des employés d’EDP.

Selon ce qui est révélé, le groupe, qui opérait depuis Oliveira do Douro, Gaia, a mis en place en 2019 un système impliquant le système de paiement MB WAY. Le Groupe a contacté les victimes par téléphone, dont la grande majorité étaient des hommes d’affaires de la restauration de tout le pays.

Ils ont convaincu les commerçants qu’ils avaient droit à une facture d’électricité. Pour recevoir l’argent, les victimes ont reçu un ensemble de données frauduleuses à saisir au guichet automatique. Ils ont déguisé les vols dans les jeux d’argent en ligne et les comptes bancaires familiaux.

Les deux principaux accusés attendront le début du procès sous peine de la mesure coercitive de détention préventive.

Quelles sont les recommandations de sécurité lors de l’utilisation de MB WAY ?