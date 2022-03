Rencontrez les ennemis de Ghostwire: Tokyo

Plus d’informations et de faits amusants sur le prochain jeu de Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo, continuent d’être révélés.

Récemment, des connaissances supplémentaires sur certaines des créatures qui ont envahi la capitale japonaise ont été rendues disponibles. Venez les rencontrer…

Comme nous l’avons suivi (ici ou ici), Ghostwire : Tokyo est l’un des gros paris de Sony Playstation pour ce début d’année 2022. Le jeu en développement par Tango Gameworks est dans la dernière ligne droite de lancement, avec moins d’une semaine pour go. (le jeu sort le 25 mars).

En bref, l’histoire du jeu est basée sur la disparition de la quasi-totalité de la population vivante de Tokyo, tandis que des êtres folkloriques, issus de mythes et de légendes urbaines, se sont manifestés dans toute la ville. En tant qu’Akito, un survivant de ces disparitions, les joueurs doivent faire équipe avec un détective fantomatique nommé KK pour démêler le phénomène et traduire son auteur en justice – un homme masqué connu sous le nom de Hannya.

Au cours des derniers mois, de nombreux détails sur le jeu ont été révélés, et maintenant à moins d’une semaine de sa sortie, plus de détails ont été révélés sur certaines des créatures qui ont envahi Tokyo et que nous rencontrerons dans Ghostwire : Tokyo.

« Dans Ghostwire: Tokyo, vous vous réveillez au milieu de la disparition massive de presque toute la population de Tokyo, ce qui ouvre la voie à des visiteurs d’un autre monde qui veulent occuper la ville.», commence par dire Parker Wilhelm, Content Manager chez Bethesda Softworks. Et ajoute : «Inspirés par les superstitions de la vie réelle, le folklore, les légendes urbaines et les yokai, ces visiteurs ne seront pas arrêtés par les armes conventionnelles. Vous devrez travailler côte à côte avec un allié inattendu – l’esprit d’un détective vétéran nommé KK – pour acquérir les pouvoirs et les capacités nécessaires pour attraper les responsables des disparitions de Tokyo et rétablir la normalité dans la ville.”.

Comme cela est parfaitement compréhensible, plus les joueurs auront de connaissances sur les adversaires qu’ils rencontreront dans le jeu, mieux ils seront préparés et Bethesda Softworks a récemment révélé un peu d’aide à tout le monde.

Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des créatures (à la fois hostiles et alliées potentielles) que les joueurs pourront rencontrer dans Ghostwire: Tokyo, et quelques conseils sur chacune :

Kuchisake : Basé sur la légende urbaine de la Kuchisake-onna, ou « Cut Mouth Woman », les Kuchisakes de Ghostwire: Tokyo sont une visiteuse agressive masquée et brandissant des ciseaux géants. Les joueurs devront réfléchir vite s’ils ne veulent pas devenir l’une des proies de ces créatures. Lorsqu’ils se rapprochent, ils peuvent, par exemple, utiliser leur tissage éthéré pour créer une barrière et bloquer votre attaque juste à temps. « Ghostwire: Tokyo propose également une version de Kuchisake-onna qui porte des vêtements rouges et s’inspire d’une légende urbaine différente, qui implique une femme en rouge.», ajoute Kenji Kimura, directeur du jeu, pour souligner le fait que les Kuchisake-onna dans Ghostwire ne sont pas seulement tirées de légendes et de folklore, mais sont une combinaison et une réinterprétation de concepts.

Tengu : Toutes les créatures de Ghostwire : Tokyo ne sont pas des ennemis. Certains, comme les Tengu, qui survolent les bâtiments de la ville, peuvent devenir des ressources essentielles dans les missions des joueurs. Ainsi, ils doivent être conscients du sommet des bâtiments afin de localiser ces yokai volants et les rejoindre grâce à leur capacité Grappin.

Tanuki : Les Tanuki, qui sont aussi espiègles qu’adorables, sont l’une des créatures les plus célèbres et distinctives du folklore japonais traditionnel. Ces chiens viverrins possèdent des pouvoirs qui leur permettent de changer de forme. Dans Ghostwire : Tokyo, un groupe de ces petites créatures s’est perdu dans les rues. Les joueurs peuvent obtenir une belle récompense s’ils parviennent à tous les sauver.

Shine Dancer : Le nom et l’apparence des Shine Dancers viennent de « teru teru bōzu »: des poupées traditionnelles en papier qui sont faites comme des amulettes pour attirer le beau temps. Ces créatures apportent beaucoup plus de malchance que de chance et sont une menace capable d’attaquer les joueurs d’en haut.

Kappa : Comme dans le folklore japonais, les Kappa de Ghostwire sont des Yokai amphibies que l’on trouve près de l’eau. Ils ont un magatama utile qui permet aux joueurs de libérer leur potentiel et d’acquérir de meilleures compétences, cependant, ce sont des créatures glissantes qui sont très difficiles à attraper. Heureusement, comme dans les mythes, les Kappa de ce titre ne peuvent pas résister à leur nourriture préférée comme appât – un légume vert et rafraîchissant.

Nekomata : les joueurs pourront trouver des marchands très spéciaux dans les magasins, supermarchés et kiosques de la ville : les nekomata yokai, qui ressemblent à un chat à deux queues. C’est une bonne idée de rendre service à ces alliés félins, qui sauront récompenser les joueurs qui travaillent dur.

Ghostwire : Tokyo sortira le 25 mars sur Playstation 5 et PC.