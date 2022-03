Les longues siestes pourraient être un signe précoce de la maladie d’Alzheimer, selon une étude

Une nouvelle étude suggère que faire de très longues siestes pendant la journée pourrait être un indicateur de la maladie d’Alzheimer. Autrement dit, il peut s’agir d’un symptôme précoce et non d’une cause de maladie neurodégénérative.

L’étude consistait à analyser 1 000 participants sur plusieurs années.

Certaines études antérieures soulignent que les siestes peuvent avoir un impact sur l’humeur, la vigilance et la performance des tâches mentales. Cependant, une nouvelle étude suggère que les longues siestes prises pendant la journée peuvent être associées à une probabilité accrue de développer une déficience cognitive légère ou la maladie d’Alzheimer.

Avec cela, les chercheurs proposent que les siestes trop longues pendant la journée puissent être un signe précoce de la maladie d’Alzheimer, plutôt que d’être l’une des causes, comme mentionné précédemment.

Cela pourrait être un signe de vieillissement accéléré. Le principal signe de déclin est que si vous ne faites pas de sieste et que vous remarquez que vous commencez à avoir plus sommeil pendant la journée, cela pourrait être un signe de déclin de la santé cognitive.

A déclaré Yue Leng, professeur adjoint de psychiatrie à l’Université de Californie à San Francisco.

Une étude interprète les siestes comme un symptôme plutôt qu’une cause de la maladie d’Alzheimer

En 14 ans, les scientifiques ont analysé plus de 1 401 personnes, avec une moyenne d’âge de 81 ans. Chaque année, les participants portaient un appareil semblable à une montre, qui servait à suivre leur mobilité. Pour les besoins de l’étude, chaque période d’inactivité prolongée de 9 h à 19 h a été interprétée comme une sieste.

De plus, chaque année, les participants ont également été soumis à des tests pour évaluer la cognition. Au départ, 76 % des participants n’avaient aucune déficience cognitive, 20 % présentaient une déficience cognitive légère et 4 % souffraient de la maladie d’Alzheimer.

Pour les participants qui n’ont développé aucune déficience cognitive, la sieste quotidienne a augmenté en moyenne de 11 minutes par an. Ce nombre a doublé lorsque les scientifiques ont examiné les participants atteints de troubles cognitifs légers – 24 minutes. À son tour, il a presque triplé pour atteindre un total de 68 minutes après un diagnostic d’Alzheimer.

Par conséquent, les participants qui dormaient plus d’une heure par jour avaient un risque 40 % plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer que ceux qui dormaient moins d’une heure par jour. De plus, les participants qui dormaient au moins une fois par jour avaient un risque 40% plus élevé de développer la maladie que ceux qui dormaient moins d’une fois par jour.

Selon les chercheurs, les habitudes de sommeil inhabituelles, l’insomnie et la mauvaise qualité du sommeil la nuit sont des problèmes courants chez les personnes atteintes de démence. Les dernières études ont montré que le lien de la sieste demeure, même lorsque le sommeil nocturne est pris en compte. Par conséquent, selon Leng, « cela suggère que le rôle de la sieste diurne est important en soi ».

Ainsi, les auteurs suggèrent que se sentir de plus en plus somnolent pendant la journée pourrait être un signe précoce que des changements sont en cours dans le cerveau et pourraient être un indicateur de démence.

L’étude a été publiée dans Alzheimer’s and Dementia.

