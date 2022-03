L’ESA suspend sa mission d’un milliard d’euros avec la Russie

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a déjà eu des répercussions à plusieurs niveaux et, comme nous l’avons vu, l’espace n’a pas fait exception. Après tout, l’Agence spatiale européenne (ESA) a suspendu une mission sur Mars à mener conjointement avec la Russie et dont la valeur est d’environ un milliard d’euros.

La décision était considérée comme inévitable.

L’ESA a suspendu sa mission ExoMars d’un milliard d’euros. Ce projet était développé en partenariat avec la Russie et devait voir son rover robotique lancé en septembre. Récemment, les États membres de l’ESA ont voté pour annuler son lancement en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La décision a été prise que ce lancement ne peut avoir lieu compte tenu des circonstances actuelles et surtout des sanctions qui sont imposées par nos états membres. Cela rend pratiquement impossible, mais aussi politiquement impossible, d’avoir un [do rover] En septembre.

A déclaré Josef Aschbacher, directeur exécutif de l’ESA.

Selon The Guardian, le rover, qui a reçu le nom de Rosalind Franklin, a été assemblé au Royaume-Uni et devait être lancé par une fusée russe. De plus, après le voyage vers Mars dans un vaisseau spatial allemand, il aurait été piloté à la surface par un atterrisseur russe. Contrairement à ce qui était prévu, le rover sera stocké dans un entrepôt.

Compte tenu de la situation actuelle, l’ESA a demandé une étude de faisabilité afin de comprendre comment faire fonctionner ExoMars sans l’implication de Roscosmos, l’agence spatiale russe. Sur la table, la NASA qui, comme l’a révélé Josef Aschbacher, a exprimé une « forte volonté de soutenir » la mission.

Rosalind Franklin est la deuxième phase de la mission conjointe de l’ESA avec la Russie. Le premier, un satellite baptisé Trace Gas Orbiter, lancé en 2016, étudie l’atmosphère de Mars. De plus, si la mission suspendue par l’ESA se concrétisait, ce satellite devrait fonctionner comme un relais de télécommunications.

A lire aussi :