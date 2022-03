Guerre : la Russie a utilisé des missiles hypersoniques Kinzhal ! Doit-on avoir peur ?

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine se poursuit, avec plusieurs centaines de civils morts (en plus des nombreux militaires), des millions de réfugiés et de nombreuses infrastructures détruites déjà regrettées. Comme nous l’avons mentionné, c’est une guerre hybride qui a eu lieu dans le domaine numérique, mais aussi dans le domaine.

Hier, Poutine a été accusé d’être un exhibitionniste pour avoir utilisé des missiles hypersoniques. Quel genre d’arme est-ce de toute façon?

La guerre que nous connaissons tous a un serveur de scène pour découvrir certaines des armes les plus puissantes du monde. Dans Netcost-security.fr, nous avons introduit le Javelin, qui fonctionne comme une lance et est capable d’attaquer les chars d’en haut. La Russie a annoncé aujourd’hui, pour la deuxième journée consécutive, avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l’armée ukrainienne dans le sud du pays.

Le missile balistique hypersonique Kinzhal (« poignard » en russe) et le missile de croisière Zircon appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié ces armes d’invincibles car elles sont censées pouvoir échapper à tout système de défense.

Principales caractéristiques des missiles hypersoniques Kinzhal ?

Selon les autorités russes, le Kinzhal (Kh-47M2 Kinzhal) peut toucher une cible jusqu’à 2 000 km et peut atteindre une vitesse plusieurs fois supérieure à la vitesse du son (entre 5 et 25 fois). Ces missiles hypersoniques peuvent transporter une ogive nucléaire aussi bien qu’une ogive conventionnelle.

Ils peuvent parcourir entre 1 500 et 2 000 kilomètres (selon le type d’avion dans lequel ils sont transportés). Ils mesurent environ huit mètres de long et un mètre de large. La vitesse de Kinzhal le met hors de portée de tout système de défense aérienne. Les missiles hypersoniques Kinzhal sont lancés par des avions de combat MiF-31. Ils ont été conçus pour cibler les navires et les systèmes de défense aérienne de l’OTAN.

Ces missiles font partie d’un ensemble de six armes stratégiques annoncées par Vladimir Poutine, président de la Russie, en 2018.

La guerre en Ukraine, qui est entrée aujourd’hui dans son 25e jour, a également poussé plus de 3,3 millions de personnes à fuir vers les pays voisins, selon l’agence des Nations unies pour les réfugiés.

Les Nations Unies estiment que le conflit a également fait environ 6,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, c’est-à-dire des personnes qui ont quitté leur lieu de résidence habituel, mais qui sont restées dans le pays.

Environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Ukraine, selon les Nations Unies.

L’ONU considère qu’il s’agit de la pire crise du genre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

L’invasion de l’Ukraine a été condamnée par la communauté internationale en général et de nombreux pays et organisations ont imposé des sanctions à la Russie qui affectent pratiquement tous les secteurs, de la banque au sport.