7 choses à considérer avant d’acheter un haut-parleur Bluetooth

Les haut-parleurs Bluetooth sont extrêmement populaires, non seulement pour leur portabilité, mais aussi pour leur qualité sonore, qui n’a cessé de s’améliorer au fil du temps. Cependant, ces haut-parleurs peuvent être coûteux, il est donc avantageux de savoir ce qu’il faut rechercher avant de faire un achat.

Alors, considérez ces 7 aspects cruciaux avant d’acheter un haut-parleur Bluetooth.

1. Résistance à l’eau et à la poussière des haut-parleurs Bluetooth

Si vous souhaitez sortir votre haut-parleur Bluetooth de la maison, vous serez probablement plus susceptible d’être endommagé par la poussière et l’eau. C’est pourquoi il est important d’avoir une colonne équipée d’un certain niveau de résistance à ces dangers.

De nombreux haut-parleurs ne sont pas étanches, alors vérifiez cela dans la section des spécifications avant d’acheter. Beaucoup de ceux qui sont étanches ont un degré de protection IP67.

Cela signifie que la colonne peut être plongée dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant une demi-heure sans être endommagée. L’indice IP67 fait également référence à la résistance à la poussière, ce qui signifie que tout produit conçu avec un niveau de protection IP67 ne sera pas endommagé en raison de l’accumulation de poussière.

2. Taille des haut-parleurs Bluetooth

Comme les haut-parleurs Bluetooth sont conçus pour être sortis de la maison, ils sont souvent assez légers. Cependant, il existe plusieurs modèles lourds, ce qui peut rendre l’ensemble de la portabilité un peu plus compliqué. Certains d’entre eux ne sont même pas strictement portables et sont conçus pour un usage domestique.

C’est pourquoi vous devez vérifier les dimensions et le poids de l’enceinte Bluetooth de votre choix avant de l’acheter. De cette façon, vous ne vous retrouverez pas avec un modèle non portable et vous n’aurez pas à transporter un haut-parleur lourd lorsque vous n’êtes pas chez vous.

3. Autonomie de la batterie

Étant donné que votre haut-parleur Bluetooth fonctionnera probablement toujours sans fil, la durée de vie de sa batterie est un facteur extrêmement important. Si la durée de vie de la batterie de votre haut-parleur n’est pas assez longue, vous devrez peut-être faire face à des temps de charge frustrants à des moments inopportuns.

Il est difficile de savoir exactement quelle autonomie rechercher lors de l’achat d’une enceinte Bluetooth, car cela dépend de la fréquence à laquelle vous quittez la maison. Cependant, si vous pensez l’utiliser régulièrement sans accès à une prise, pensez à en acheter un avec une batterie longue durée.

La gamme JBL a une autonomie de batterie particulièrement impressionnante, avec son dernier modèle, le Flip 6, pouvant durer jusqu’à 12 heures.

En revanche, si vous comptez utiliser votre enceinte Bluetooth principalement à la maison, il ne faut pas miser sur l’autonomie. Il existe de nombreux modèles abordables qui peuvent offrir cinq ou six heures d’activité, ce qui est parfait pour de longues périodes d’études ou de fêtes.

6. Qualité audio

La qualité audio est un élément évidemment crucial de votre enceinte Bluetooth. Bien qu’il puisse sembler tentant d’opter pour le plus esthétique ou le plus abordable que vous puissiez trouver, il est avantageux de prendre en compte la qualité audio si vous voulez une expérience plus agréable.

Cependant, il y a un autre facteur qui joue dans la qualité audio. En général, les enceintes plus grandes ont un son plus plein, cependant, elles sont moins transportables. Il y a donc un équilibre que vous devrez trouver entre la taille et la qualité audio.

Si vous avez des questions sur la qualité audio :

Plusieurs facteurs contribuent à la qualité audio d’un haut-parleur, notamment la réponse en fréquence, la sensibilité et l’impédance.

Un haut-parleur Bluetooth haut de gamme aura généralement une sensibilité supérieure à 90 dB, une impédance comprise entre six et huit ohms et une réponse en fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz.

5. Ports disponibles sur les haut-parleurs Bluetooth

Un haut-parleur Bluetooth aura toujours un port pour le chargement filaire, qui prend normalement en charge les câbles micro USB. Vous pouvez vérifier le type de câble de charge pris en charge par votre haut-parleur dans la section des spécifications de tout site Web que vous recherchez.

Cependant, un câble de charge seul peut ne pas toujours suffire. Si votre Bluetooth fonctionne et ne se connecte pas au haut-parleur, la disponibilité d’un port AUX ou d’une prise jack 3,5 mm peut être d’une grande aide. Cela permet une connexion par câble entre votre smartphone, ordinateur portable ou tablette et votre haut-parleur afin que vous n’ayez pas à utiliser Bluetooth.

6. Version Bluetooth du haut-parleur

Comme le Wi-Fi, les données mobiles et d’autres technologies sans fil, Bluetooth n’a pas toujours été le même. De nouvelles versions de Bluetooth ont été développées et publiées au fil des ans, avec des plages de connexion plus longues, des vitesses de transfert plus rapides et un signal plus fort.

Comme Bluetooth est continuellement amélioré, il vaut la peine de vérifier quelle version est prise en charge par l’enceinte que vous avez choisie. De nombreux haut-parleurs plus récents prennent en charge Bluetooth 5, le successeur de Bluetooth 4, ce qui est certainement un bonus supplémentaire.

Mais cela ne veut pas dire que les haut-parleurs pris en charge par Bluetooth 4 ne sont en aucun cas de mauvaise qualité. Vous pouvez toujours obtenir une excellente expérience d’écoute en utilisant Bluetooth 4, mais Bluetooth 5 excelle à certains égards, en particulier avec sa plage de connexion plus longue.

7. Technologie intelligente

La technologie intelligente peut rendre votre vie à la maison beaucoup plus facile, il est donc utile de savoir si votre haut-parleur Bluetooth dispose de la technologie intelligente – si votre maison est équipée d’une autre technologie intelligente -.

Un haut-parleur intelligent peut écouter les « commandes », ce qui est incroyablement pratique si vous écoutez quelque chose pendant que vous nettoyez, travaillez, cuisinez ou effectuez un autre type de tâche qui rend plus difficile le contrôle manuel.

D’un autre côté, si vous n’êtes pas intéressé par les capacités intelligentes, vous pouvez très probablement trouver un bon haut-parleur à un prix inférieur. Ainsi, avant de dépenser de l’argent supplémentaire pour des fonctionnalités dont vous n’aurez pas besoin, assurez-vous que votre haut-parleur potentiel est conçu avec une technologie intelligente, car cela augmente généralement légèrement le prix.

Les haut-parleurs Bluetooth peuvent rendre nos expériences audio et de divertissement beaucoup plus pratiques, mais ils peuvent creuser un trou assez profond dans votre portefeuille. Il est crucial de savoir ce que vous voulez. Cela garantira que le haut-parleur que vous choisirez sera à la hauteur de vos normes et vous rendra heureux à long terme.

