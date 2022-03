Hummer EV : l’échec de la mise à jour à distance oblige ces voitures électriques à retourner à l’usine

De plus en plus de voitures, et notamment de voitures électriques, sont construites pour pouvoir être modernisées à distance. De manière simple et rapide, de nouvelles fonctionnalités ou des correctifs de problèmes sont envoyés et appliqués de manière transparente.

GM voulait utiliser cette fonctionnalité dans son nouveau Hummer EV, mais semble incapable de le faire. C’est juste un problème dans le logiciel du feu arrière, mais il faut renvoyer ces voitures à l’usine pour être réparées.

Même si ce n’est pas normal, les pannes des voitures plus modernes peuvent souvent être résolues à distance. Une simple mise à jour logicielle apporte les solutions et limite les problèmes, supprimant ainsi la présence de ces voitures dans les ateliers.

On espérait qu’une simple panne des feux arrière du nouveau Hummer EV pourrait être résolue de cette manière simple. Une mise à jour via Internet et quelques minutes plus tard la panne identifiée serait résolue, probablement à l’insu de l’utilisateur.

General Motors a décidé que certains véhicules GMC Hummer EV de l’année 2022 ne sont pas conformes à la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) No. 108. Lampes, dispositifs réflecteurs et équipements associés. Sur ces véhicules, un logiciel intégré aux feux arrière peut rendre l’un ou les deux feux arrière (a) inopérants ou (b) rester entièrement ou partiellement allumés. Si le feu arrière est inopérant, toutes les fonctions du feu arrière (feu stop, clignotant, feu de recul, feu de position latéral et feu arrière) seront désactivées. Si un feu arrière reste entièrement ou partiellement allumé, certaines ou toutes ces fonctions de feu arrière resteront allumées à tout moment, même après l’arrêt du véhicule.

Malheureusement, et d’après ce que nous savons maintenant, cette alternative ne semble pas fonctionner. La mise à jour qui a résolu ce problème ne peut pas être appliquée et les Hummer EV de GM devront même se rendre chez la marque pour voir la situation résolue.

La faille pourrait être si grave que GM va plus loin dans sa solution. Dans de nombreux cas, les feux arrière du Hummer EV devront être remplacés afin que le défaut identifié soit définitivement résolu.

Fait intéressant, et pour des raisons évidentes, il s’agit d’un problème qui semble très limité. Le Hummer EV est la première voiture de GM à utiliser la plate-forme Ultium, créée pour ses voitures électriques. Bien sûr, le prix de cette voiture est si élevé que seules 10 voitures devraient être concernées.

Reste qu’il est clair qu’à l’avenir, tout ne se résoudra pas à distance et en peu de temps dans les voitures électriques. Tesla a appliqué cette formule avec succès, mais dans certains cas, elle a dû réceptionner les véhicules concernés dans ses ateliers pour faire face aux pannes.