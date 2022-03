Xbox Cloud Gaming est officiellement arrivé sur la console Steam Deck

Comme promis, après le lancement officiel du Steam Deck, Valve a apporté de nombreuses autres nouveautés à sa dernière console de jeux vidéo.

Désormais, le service Xbox Cloud Gaming est également officiellement disponible pour les équipements de jeu de la société Steam.

Xbox Cloud Gaming est arrivé sur le Steam Deck

Après avoir fourni les pilotes nécessaires à l’installation du système d’exploitation Windows 10, Valve a également mis à disposition officiellement le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft pour sa nouvelle console Steam Deck.

Ainsi, moins d’un mois après l’arrivée du matériel entre les mains des joueurs, qui a eu lieu le 25 février dernier, ces derniers peuvent déjà profiter de la compatibilité avec Xbox Cloud Gaming. Et pour accéder au service de streaming de jeux de la société Redmond, les utilisateurs doivent utiliser le navigateur Microsoft Edge, disponible sur le propre système d’exploitation Steam OS de la console.

La nouvelle a été annoncée via le compte Twitter officiel de Catherine Gluckstein, directrice de la stratégie et des produits chez Xbox Cloud Gaming. Dans la publication, l’exécutif met en avant le travail effectué en collaboration avec l’équipe de Valve, de sorte que la plateforme de streaming a ensuite été mise à disposition sur la console via Edge.

Gluckstein a également partagé un lien qui redirige vers Reddit, où vous pouvez voir un article qui explique étape par étape ce dont vous avez besoin pour installer Microsoft Edge sur le système Steam Deck. De plus, des informations ont également été mises à disposition sur la page d’assistance de Microsoft pour apprendre à installer Edge et à utiliser Xbox Cloud Gaming.

Toujours en version bêta, mais les joueurs disposant de la console de Valve peuvent désormais jouer aux titres xCloud directement dans Microsoft Edge.

A lire aussi :