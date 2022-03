Les pompiers de New York utiliseront des chiens robots contre les incendies et autres situations dangereuses

La technologie est actuellement une denrée nécessaire, et elle a encore plus de sens lorsqu’elle est utilisée et appliquée dans des situations de base telles que la santé, la survie et la prévention.

De cette façon, les pompiers de la ville américaine de New York commenceront à utiliser Spots, les chiens robots de Boston Dynamics, dans la lutte contre les incendies et d’autres missions impliquant un danger.

Les pompiers de New York utiliseront le chien robot Spot

Selon les informations avancées par le New York Times, les pompiers de la ville nord-américaine vont commencer à utiliser des chiens robots contre les incendies et aussi dans d’autres missions dangereuses. Les robots sont des modèles des célèbres Spots, les chiens mécaniques de Boston Dynamics, dont nous avons déjà parlé ici.

Chacun de ces chiens robots pèse environ 32 kilos et coûte environ 75 000 dollars, soit quelque chose comme 68 000 euros. En ce sens, les robots appelés Spot seront utilisés par les pompiers de New York dans des situations dangereuses, comme moyen d’empêcher les humains de se mettre dans des situations à plus grand risque.

Selon les informations, les pompiers avaient déjà testé des robots à plusieurs reprises, notamment des modèles Super Droid en 2014 comme moyen de détecter des matières dangereuses. Cependant, ces équipements étaient jugés trop lourds pour les différentes opérations.

Et en plus d’aider à des missions dangereuses, cette acquisition actuelle pourrait également contribuer à améliorer l’opinion de la communauté concernant l’implémentation de robots dans les activités de sécurité. En effet, l’année dernière, le département de police de New York (NYPD) a été contraint de résilier un contrat de 94 000 $ (~ 85 000 €) avec Boston Dynamics, après avoir omis de divulguer le partenariat avec la société de robotique. Et de nombreux New-Yorkais n’ont pas trop apprécié que la police utilise des chiens robots dans leurs activités régulières non plus.

Le robot Spot peut ensuite être utilisé dans de nombreuses activités, telles que les incendies, descendre dans des lieux souterrains pour collecter des données et des images, mesurer la concentration de substances toxiques et inflammables, parmi de nombreuses autres tâches. L’objectif est alors d’aider l’activité des sapeurs-pompiers, en réduisant également le risque pour les professionnels.