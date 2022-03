La batterie de l’iPhone sous iOS 15.4 s’épuise trop vite ? Les utilisateurs signalent ce problème

Introduit plus tôt cette semaine, iOS 15.4 a apporté un ensemble unique de nouvelles fonctionnalités d’Apple à l’iPhone. Ils veulent encore améliorer l’utilisation de ce système et de l’iPhone, tout en résolvant certains problèmes.

Quelque chose que personne ne s’attendait était l’arrivée d’une situation anormale qui limite l’utilisation de l’iPhone. Ce que rapportent de nombreux utilisateurs d’iOS 15.4 est une panne qui fait disparaître très rapidement la batterie de ce smartphone.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités sont arrivées avec iOS 15.4

La grande nouveauté d’iOS 15.4 est Face ID et la possibilité d’utiliser un masque pour déverrouiller l’iPhone. A l’heure où il faut se protéger, Apple a décidé d’améliorer son système d’authentification pour qu’il soit plus simple à utiliser.

Bien sûr, il y a plus de nouvelles, dans des domaines qui devaient également changer. Nous parlons de nouveaux emojis et même de cartes de vaccination dans l’application Health & Wallet, ainsi que de diverses améliorations pour l’iPhone qui résolvent les problèmes et problèmes précédents.

Nouveau problème de batterie iPhone

Quelque chose que cette version a également apporté était un nouveau problème avec les batteries, comme le signalent maintenant de nombreux utilisateurs. Ces plaintes ne semblent pas généralisées à tous les utilisateurs, mais elles ont pris de l’ampleur dans les réseaux sociaux et dans le nombre d’utilisateurs.

Quelque chose que vous pouvez voir, c’est que ce problème semble affecter plusieurs modèles d’iPhone, du 13 Pro Max, du 11 ou d’autres. Il n’y a pas de norme reconnue, étendue à plusieurs modèles, certains plus récents et d’autres plus anciens.

iOS 15.4 tue la batterie de mon iPhone 13 Pro Max. Je pourrais passer des jours sans recharger, mais la capacité est réduite à moitié en milieu de journée. — Oded Shopen (@odedia) 17 mars 2022

Les théories pointent vers plusieurs sources pour cette situation.

Il existe déjà plusieurs théories sur l’origine du problème. Certains utilisateurs pointent du doigt une utilisation plus fréquente de la ProMotion 120 Hz, mais les modèles plus anciens n’ont pas cette capacité. Il y a encore ceux qui ont désactivé la 5G et la situation a amélioré.

Il n’est pas rare de constater un ralentissement sur l’iPhone après une mise à jour iOS et même une légère augmentation de la consommation de la batterie. Ce sont, en règle générale, des situations temporaires, mais elles se corrigent automatiquement après quelques jours. Cela ne semble malheureusement pas être le cas et Apple devrait probablement intervenir prochainement.