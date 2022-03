Regrettez-vous les recherches que vous avez faites sur Android ? Google a une surprise pour vous

Google essaie constamment d’améliorer sa recherche et la façon dont elle s’intègre à Android ou à ses services et applications. La preuve en est venue lors de l’I/O 2021, lorsqu’il a révélé que cela permettrait aux utilisateurs de supprimer leurs dernières recherches.

Si à l’époque cette fonctionnalité était immédiatement donnée aux utilisateurs d’iOS, elle semble désormais ouvrir encore plus la gamme. C’est au tour d’Android d’avoir accès à cette fonctionnalité et de permettre aux utilisateurs de contrôler leurs recherches.

L’une des plus grandes fonctionnalités de Google est sa recherche et les résultats qui nous permettent de naviguer sur Internet. C’est de là qu’il est né et c’est encore cela qui garantit une partie de ses bénéfices et une intégration unique avec ses services.

C’est donc tout naturellement que de nombreuses nouveautés voient le jour, comme celles présentées l’an dernier aux I/O. Ceux-ci ont montré comment ils peuvent intégrer leurs systèmes et leurs recherches, pour donner encore plus aux utilisateurs, en particulier les systèmes d’exploitation mobiles.

Lors de Google I/O 2021, Google a annoncé qu’il déploierait une option pour supprimer les 15 dernières minutes de votre historique de recherche. Cela a été déployé sur iOS en juillet 2021, mais on a dit qu’il arriverait sur Android plus tard. Eh bien, il semble maintenant se dérouler! Grâce à @panduu221 pour le pourboire ! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 mars 2022

Le changement qui est maintenant connu pour être étendu à Android donne aux utilisateurs un contrôle unique sur leurs recherches. Ils pourront désormais supprimer leur recherche la plus récente, en utilisant une seule option.

Cela aura la capacité d’éliminer tout ce qui a été recherché au cours des 15 dernières minutes à partir de l’application Google Android. Ce changement ne semble pas immédiat, mais il va se propager sur les serveurs du géant de la recherche dans les minutes qui suivent.

Bien qu’il n’apparaisse que lentement et progressivement pour certains utilisateurs d’Android, Google a déjà signalé qu’il s’agit d’une nouveauté qui est même en cours de publication pour Android. Il est prévu que dans les semaines à venir, il soit étendu et accessible à tous.

C’est un complément au mode incognito que Google avait déjà dans son application Android, mais cela lui donne plus de contrôle. Pour ceux qui utilisent l’application, vous pouvez être sûr que vous regretterez ce que vous avez recherché et que vous pourrez supprimer ces données.