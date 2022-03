Découvrez la voiture de cannabis. Il est fabriqué à partir de chanvre et très respectueux de l’environnement.

Le marché automobile est en effet très actif, ambitieux et écologiste. C’est pourquoi il y a eu de nombreuses propositions totalement perturbatrices. Aujourd’hui, nous vous apportons une proposition pour une voiture très intéressante.

Depuis 2017, l’inventeur Bruce Dietzen – un ancien ingénieur de la société Dell – vend un prototype de voiture baptisé « Cannabis Car » ou…

La voiture au cannabis… une voiture respectueuse de la planète

Bien que la voiture électrique soit une bonne alternative pour réduire les émissions, il est vrai que sa production a un impact environnemental.

Non seulement la question des batteries, mais comme toute autre voiture, elle a besoin d’une série infinie de composants fabriqués avec des matériaux tels que l’aluminium, l’acier, le plastique. Cependant, maintenant un ancien ingénieur du géant de la technologie Dell, Bruce Dietzen, a montré qu’il est possible de fabriquer des voitures de manière beaucoup plus durable grâce au chanvre.

Depuis 2017, Dietzen vend un prototype de voiture plutôt intéressant. Après des années de travail sur le projet et après avoir investi plus de 400 000 dollars, il est arrivé à un résultat impressionnant, connu sous le nom de Renew Sports Car, la soi-disant voiture Cannabis.

On ne sait pas depuis combien de temps l’ancien ingénieur travaille sur le projet, mais on suppose que cela fait environ sept ans.

J’ai développé le premier véhicule neutre en émissions.

Dit Bruce Dietzen.

Et comment cette voiture « psychotrope » a été fabriquée

La voiture, qui ressemble à une Mazda Miata, est fabriquée avec une carrosserie composée à 65 % de tissu de chanvre multicouche et à 35 % de bioépoxy, qui se raidit et apporte de la rigidité.

Le résultat est un modèle plus léger et plus durable que tout autre matériau sur le marché.

Selon son créateur, contrairement aux modèles en fibre de verre, en fibre de carbone ou en aluminium, l’utilisation du chanvre a une empreinte carbone négative, car le chanvre cultivé industriellement ne crée pas plus de pollution lors de sa transformation.

Au contraire, le dioxyde de carbone absorbé par la plante reste enfermé à l’intérieur de celle-ci, procédé appelé captage de CO2 et, dans ce cas, appliqué à la fabrication d’un véhicule.

Un bilan négatif que l’on peut comparer aux 10 tonnes de CO2 émises en moyenne par la production d’une voiture classique.

Hemp Car – Un projet très coûteux…

L’inventeur de cette Cannabis Car dit que ce n’était pas un développement facile ou économique. Dietzen dit qu’il a dépensé environ 200 000 $ de sa poche pour le concevoir et fabriquer le premier prototype.

Même si le premier modèle produit n’était pas électrique, son concepteur indique que les clients qui le préféreront pourront commander un appareil équipé d’un système électrique.

Dans ce cas, le client pourra choisir la puissance, qui peut varier d’un modeste 80 ch, parfait pour une configuration plus économique et pour des balades tranquilles, à pouvoir monter un moteur de grande puissance et avoir « un vrai dragster « .

prix et disponibilité

Il y a deux problèmes qui ne sont pas encore connus. Ni combien cela coûtera, ni quand il arrivera sur le marché. En effet, son créateur indique qu’il est toujours à la recherche d’investisseurs qui lui permettront de mettre le système en production en 2025.

Mais alors que la production du véhicule n’a peut-être pas beaucoup d’avenir, la technologie qui façonne sa carrosserie semble avoir un avenir qui offre une alternative plus durable et facile à recycler. Deux aspects qui deviennent de plus en plus importants.