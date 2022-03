La pensée computationnelle sera introduite à l’école primaire

Avec un monde fortement numérique, dépendant de l’informatique, certains ont défendu que l’informatique fasse partie des programmes dès les premières années.

Selon les informations publiées aujourd’hui, des changements seront apportés au programme de mathématiques qui favoriseront la pensée computationnelle.

Il s’agit de la « nouveauté curriculaire » des nouveaux apprentissages essentiels qui entreront en vigueur l’année prochaine. Le programme répond à la lacune identifiée dans une étude de l’OCDE : les thèmes du XXIe siècle continuent d’être ignorés dans les programmes de mathématiques pour les fondamentaux, révèle aujourd’hui le journal Publico.

Selon le journal, la pensée computationnelle apparaîtra, dès la rentrée prochaine, comme l’une des compétences à développer par les élèves de toute l’éducation de base dans la discipline des Mathématiques. « C’est un nouveau curriculum », confirme à Público la spécialiste en didactique des mathématiques, Leonor Santos, qui faisait partie des équipes chargées de réviser le programme de l’éducation de base.

Dans le document sur les nouveaux Apprentissages Essentiels, approuvé en août 2021, il est mentionné que…

La pensée computationnelle présuppose le développement intégré de pratiques telles que l’abstraction, la décomposition, la reconnaissance de formes, l’analyse et la définition d’algorithmes, ainsi que le développement d’habitudes de débogage et d’optimisation des processus. Ces pratiques sont essentielles dans l’activité mathématique et fournissent aux élèves des outils qui leur permettent de résoudre des problèmes, notamment liés à la programmation.