Javelin : Comment les Russes se protègent-ils de cette arme puissante ?

Le Javelin est un système de missile antichar qui bloque l’image thermique d’une cible. Le soldat espionne la cible à travers une unité de lancement de commando et sélectionne différentes cibles et types d’attaques.

Cette arme peut frapper n’importe quel type de véhicule qui émet de la chaleur, mais est efficace contre les chars car elle peut attaquer d’en haut. C’est pourquoi on l’appelle un Javelin (javelin), fonctionnant presque comme une lance. Comment les Russes se protègent-ils de cette arme ?

Le lanceur de missiles Javelin a joué un rôle de premier plan dans cette guerre entre la Russie et l’Ukraine et s’appelait même S. Javelin. Les experts en armement disent que le Javelin peut être particulièrement efficace contre les chars russes, bien qu’ils préviennent que les systèmes de missiles ne changent pas exactement la guerre – en savoir plus ici.

Comment les Russes se protègent-ils du Javelin ?

Il y a peu de choses que les militaires les mieux équipés peuvent faire pour se protéger des Javelins. Les chars modernes sont recouverts d’un blindage réactif qui, dans certains cas, contient de petites quantités d’explosifs qui font exploser une ogive à l’entrée. Cependant, le Javelin a une charge explosive à l’avant et la charge explosive principale est au milieu.

Ainsi, le Javelin peut percer les chars les plus sophistiqués du monde, en particulier les chars russes T-90, dont le blindage explosif réagit à l’impact d’un projectile pour réduire ses effets et éviter une perforation.

La première charge du Javelin explose au contact du char et libère la seconde charge perforante, encore plus puissante.

Contrairement aux autres armes de missiles, jetables après utilisation, le Javelin dispose d’une unité de contrôle de tir, équipée d’un GPS, d’une caméra infrarouge et d’un zoom. Le tube qui abrite le missile est attaché à cet appareil.

Il existe des preuves que l’armée russe se méfie des Javelins. Il y a des photos qui montrent des couvertures métalliques de fortune sur les réservoirs.

Produit par les fabricants américains Raytheon et Lockheed Martin, le lanceur de missiles Javelin coûte 178 000 dollars chacun, et comprend le système de lancement et le missile, selon le budget du Pentagone pour 2021. Chaque missile de remplacement coûte environ 78 000 dollars.

