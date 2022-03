Android et Chrome arrivent en F1 avec le nouveau partenariat de Google et MacLaren

Google a amené ses systèmes dans de nouveaux domaines, qui sont en dehors de ce qui est habituel pour l’entreprise. Ils recherchent de nouveaux espaces, que ce soit pour présenter leur technologie ou pour aider les organisations et autres entités à gagner.

C’est ainsi qu’ils ont annoncé leur nouveau partenariat, dans un domaine où ils n’étaient pas attendus. Android et Chrome atteindront la F1, la plus grande compétition automobile de la planète, pour aider MacLaren à devenir champion et à placer ses pilotes sur la plus haute place du podium.

Google a enfin atteint la F1 avec Android

Le championnat du monde de Formule 1 (F1) est l’événement de course automobile le plus exigeant et le plus compétitif de la planète. Dans cette discipline, seules les meilleures équipes aux budgets millionnaires participent, où les sponsors jouent un rôle essentiel.

Parmi les différentes équipes présentes, MacLaren se démarque désormais avec un nouveau sponsor. On parle de Google qui placera son robot vert en tête des monoplaces de cette équipe. De manière très visible, et que tout le monde reconnaît, Android sera présent.

Chrome a également de la place dans les voitures MacLaren

De plus, et pour encore plus de visibilité, MacLaren et Google ont également convenu que les enjoliveurs de la MCL36, la voiture que la marque utilisera en 2022, auront les couleurs de Chrome. Il s’agit d’un espace qui revient et est disponible pour les sponsors à occuper avec leurs couleurs.

Tout au long de la saison, McLaren utilisera des appareils Android équipés de la 5G et le navigateur Chrome pour permettre des déploiements plus rapides, des vitesses plus élevées et des connexions en temps réel pour faire passer les performances sur piste au niveau supérieur.

Zak Brown, le PDG bien connu de MacLaren, en a révélé beaucoup plus sur ce nouveau syndicat et a précisé qu’il s’agirait de bien plus qu’une simple nouvelle image. L’équipe souhaite tirer encore plus parti du partenariat avec Google et utiliser le matériel qui offre le plus des systèmes de la marque et tout son potentiel.

Un partenariat étendu à d’autres domaines de cette équipe

En plus de cette nouvelle visibilité d’Android et de Chrome dans les voitures MacLaren, les pilotes de l’équipe auront également cette image présente. Lando Norris et Daniel Ricciardo auront le robot vert et la circonférence multicolore du navigateur sur leurs casques et combinaisons. Ainsi, l’intégration sera complète.

Ce partenariat est étendu à d’autres domaines de MacLaren, en plus de la F1. L’équipe McLaren MX Extreme E recevra également cette technologie et les couleurs d’Android et de Chrome, pour les aider à gagner un maximum de courses dans ce nouveau championnat tout aussi exigeant.

Après avoir approché OnePlus en 2018, MacLaren amène désormais Google sur la plus grande scène du monde automobile.