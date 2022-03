Mercure pourrait être couvert de diamants

Les connaissances que les scientifiques recueillent sur Mercure sont très limitées, comparées à la panoplie d’informations qui sont constamment collectées sur d’autres planètes. Maintenant, une nouvelle enquête a conclu que la croûte de la planète la plus proche du Soleil pourrait contenir des diamants.

Les chercheurs parlent de 16 milliards de tonnes.

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et pour cette raison est l’une des planètes les plus intrigantes. Après tout, ce que nous en savons est relativement peu, si on le compare aux connaissances que nous avons déjà de Mars ou de la Lune, par exemple.

En plus de son niveau de gravité extrêmement élevé, ainsi que des températures extrêmement élevées, la distance qui sépare Mercure de la Terre est un très gros obstacle à son exploration par les humains. En effet, la planète garantit un environnement trop hostile pour que son exploration soit physiquement possible.

La croûte de Mercure est principalement constituée de graphite, une forme pure de carbone qui, après avoir été touchée par des astéroïdes, peut se transformer en diamants. Pour autant que l’on sache, la planète est pleine de cratères en raison de l’impact des météoroïdes et des comètes qui l’ont frappée au fil des ans.

Mais maintenant, de nouvelles recherches présentées à la Lunar and Planetary Science Conference suggèrent que la croûte de Mercure pourrait contenir 16 milliards de tonnes de diamants.

La pression des astéroïdes ou des comètes frappant la surface à des dizaines de kilomètres par seconde pourrait transformer ce graphite en diamants. Il pourrait avoir une quantité importante de diamants près de la surface.

A déclaré Kevin Cannon, géologue à la Colorado School of Mines, qui a présenté ses découvertes lors de la conférence.

Selon le géologue, les diamants trouvés sur Mercure ne ressembleront pas aux « grosses pierres claires que nous taillons et transformons en bijoux ». Ainsi, « une meilleure comparaison est les petits diamants opaques utilisés dans l’industrie comme abrasifs, probablement en mélange avec du graphite et d’autres formes de carbone ».

D’après les caractéristiques que nous connaissons de lui, les êtres humains n’ont pas encore atteint Mercure. Cependant, les missions MESSENGER et Mariner 10 de la NASA ont déjà effectué des observations de la planète et étendu nos connaissances à ce jour.

