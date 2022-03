Le Brésil veut enquêter pour savoir si l’Ukraine possède des armes biologiques

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine dure depuis plusieurs jours et il y a plusieurs accusations des deux côtés. Bien qu’étant le pays envahi, l’Ukraine a déjà été accusée de posséder des armes biologiques financées par les États-Unis.

Bien que la question ait été oubliée ces derniers temps, le Brésil mentionne maintenant que les allégations d’armes biologiques en Ukraine doivent faire l’objet d’une enquête.

L’ambassadeur du Brésil auprès de l’ONU a déclaré aujourd’hui à Lusa que les récentes allégations de la Russie, selon lesquelles l’Ukraine aurait des armes biologiques sur son territoire, doivent faire l’objet « d’une enquête sérieuse et impartiale » et non rejetées.

Ronaldo Costa Filho, chef de la mission diplomatique brésilienne, qui fait partie du Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent (2022-2023), a déclaré que…

Je n’ai aucune connaissance et information préalable permettant d’attester ou d’infirmer la véracité des informations. Ce que nous comprenons, c’est qu’il existe une convention sur les armes biologiques, qui contient des procédures de vérification des plaintes aux fins d’enquête et que toute plainte doit faire l’objet d’une enquête sérieuse, transparente et impartiale afin de garantir que les engagements de toutes les parties à la convention soient respectés. respecté

Des pays comme le Brésil et la Chine défendent que toute information sur les armes biologiques doit être prise au sérieux et faire l’objet d’une enquête par des organismes indépendants et exemptés.

« L’ONU dit qu’elle n’a aucune connaissance (des armes biologiques en Ukraine), ce qui est différent de dire qu’elles n’existent pas. C’est pourquoi le Brésil réitère sa position : s’il y a une plainte, elle doit faire l’objet d’une enquête impartiale », a renforcé le diplomate.

Que sont les armes biologiques ?

Les armes biologiques diffèrent des armes chimiques. Le terme « arme biologique » est utilisé pour décrire l’utilisation et la propagation d’agents pathogènes dangereux comme arme de guerre. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une attaque contre l’ennemi faite avec des agents qui causent des maladies comme Ebola, la variole, etc.

Selon la définition de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), une arme biologique est tout virus, bactérie ou champignon créé ou reproduit dans l’intention de provoquer une maladie.

Ces agents peuvent être utilisés pour contaminer l’eau, la nourriture, l’air ou s’ils sont transmis par contact direct – et il n’y a aucun moyen de limiter l’attaque aux cibles militaires, car ces maladies ont tendance à se propager.

La Russie a accusé l’Ukraine de travailler avec les États-Unis sur le développement d’armes biologiques, mais n’a pas présenté de preuves. L’Ukraine dit que l’accusation est un mensonge et les États-Unis disent que c’est la Russie qui a des programmes illégaux d’armes de guerre.

L’Ukraine, comme de nombreux pays dans le monde, dispose de laboratoires où des enquêtes sont menées sur diverses maladies contagieuses (comme le COVID-19, la rougeole, etc.) pour trouver des moyens de défendre sa population.