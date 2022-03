6 fonctionnalités de smartphone surestimées

Comme nous l’avons remarqué, l’innovation des smartphones est loin d’être terminée. De nombreuses tâches qui nécessitaient auparavant des technologies distinctes peuvent désormais être effectuées sur nos smartphones. Cependant, toutes les fonctionnalités développées ne sont pas aussi utiles que vous le pensez.

Certaines caractéristiques sont surestimées par les entreprises. Découvrez-en quelques-uns.

Aussi impressionnant que cela puisse paraître d’avoir toutes les fonctionnalités haut de gamme dans un appareil portable que vous pouvez emporter n’importe où, font-elles vraiment une différence ?

1. Enregistrement vidéo 8K

Nous avons des enregistrements vidéo 4K (3840 x 2160 pixels) sur les smartphones depuis un peu moins d’une décennie. Pour vous donner une certaine perspective, l’un des premiers smartphones Samsung à bénéficier de la fonctionnalité a été le Galaxy S5 en 2014.

L’enregistrement vidéo 4K était assez inutile à l’époque, car la qualité de l’image était médiocre et ne servait que de gadget marketing. De nos jours, la 4K est présente dans presque tous les smartphones.

Cela a du sens car nous consommons souvent du contenu vidéo sur des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables et des appareils de taille similaire. Leurs écrans sont suffisamment grands pour que vous puissiez distinguer les vidéos 1080p et 4K.

Mais quand il s’agit de 8K (7680 x 4320 pixels), l’amélioration n’est pas perceptible. L’un des rares cas où la résolution 8K peut avoir un sens, c’est lorsqu’il s’agit de jeux professionnels. Pour quelque chose de plus décontracté, cela devient exagéré.

2. 16 Go de RAM sur les smartphones

Une autre exagération est la RAM de 16 Go. La quantité de RAM qu’un smartphone devrait avoir dépend de la façon dont il sera utilisé. Pour la plupart des gens, 6 Go de RAM suffisent pour les activités quotidiennes telles que la navigation sur le Web, les jeux légers, la musique, le streaming vidéo, les réseaux sociaux, etc.

Pour les utilisateurs avancés et les joueurs, 8 Go de RAM suffisent pour exécuter toutes les applications et tous les jeux, et même 12 Go de RAM garantiront que même les jeux lourds fonctionneront sans problème. Tout ce qui est au-delà est inutile, car vous n’exécuterez pas autant d’applications en arrière-plan en même temps de toute façon.

3. Caméra 108MP

Des mégapixels plus élevés ne signifient pas une meilleure qualité d’image. Les fabricants de smartphones adorent se vanter des mégapixels de leurs appareils photo, mais cela ne signifie pas qu’ils sont meilleurs.

Un nombre plus élevé de mégapixels ne fait qu’augmenter la résolution de votre photo. Cela signifie que vous pouvez facilement zoomer et dézoomer vos photos sans perdre de détails. Cependant, en raison de la résolution plus élevée, la taille du fichier est également plus grande et prend donc plus de place.

Il y a principalement deux raisons pour lesquelles vous n’avez pas besoin d’un appareil photo 108MP : les smartphones sont déjà équipés d’un zoom pour photographier des objets éloignés ; et pour les photographies ordinaires, une résolution moindre est nécessaire pour assurer la clarté de vos images.

4. Chargement sans fil

Bien que cette technologie s’améliore lentement au fil des ans, la recharge sans fil ne devrait pas être une priorité lors de l’achat d’un nouveau smartphone. Il est inefficace et produit beaucoup de chaleur.

En comparaison, la charge filaire est plus rapide, moins chère, plus efficace, plus durable, ne surchauffe pas et produit moins de déchets dans le processus de fabrication, ce qui la rend moins nocive pour l’environnement.

5. Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Il y a quelques années, presque tous les smartphones avaient un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Mais depuis le lancement du OnePlus 7 Pro en 2019, l’industrie technologique n’a pas regardé en arrière. Nous sommes passés de 60 Hz à 90 Hz, puis à 120 Hz en un clin d’œil.

Jusqu’en 2020, les écrans 120 Hz étaient limités aux nouveaux smartphones de milieu de gamme. Maintenant, n’importe quel smartphone a cette fonctionnalité. Bien que nous soyons reconnaissants de cette évolution, aller au-delà de 120 Hz n’est pas nécessaire. En plus d’être exagérée, la différence entre 120Hz et 144Hz n’est tout simplement pas très visible.

Le point ici est qu’il ne sert à rien de gaspiller autant d’autonomie de la batterie en échange de ces améliorations insignifiantes qui ne contribuent pas beaucoup à l’expérience utilisateur globale. De plus, la plupart des jeux mobiles ne prennent même pas en charge 144 Hz.

6. Écran QHD sur les smartphones

Les écrans Quad HD (2560 x 1440 pixels) sont assez courants sur les nouveaux smartphones, et nous les avons depuis 2014. Les écrans QHD sont nettement plus nets que les écrans Full HD, également appelés écrans de résolution 1080p (1920 x 1080 pixels). ).

Le problème est que les écrans QHD consomment plus d’énergie. Par rapport aux écrans Full HD, vous pouvez perdre près de 10 % de l’autonomie de la batterie pendant une journée complète d’utilisation. De plus, la première est une fonctionnalité disponible uniquement sur les nouveaux smartphones, donc si vous voulez cette résolution, vous n’avez pas d’autre choix que de dépenser plus de 600 € environ.

Évitez les fonctionnalités surestimées des smartphones

C’est toujours excitant de voir des entreprises repousser les limites avec leur technologie de pointe. Mais admirer les nouvelles technologies et prendre une décision d’achat sont deux choses très différentes. Ce n’est pas parce qu’un smartphone prend en charge des fonctionnalités de haute qualité que vous en avez vraiment besoin.

Cela n’a aucun sens de payer un prix plus élevé pour un tel appareil alors que vous ne l’utiliserez pas beaucoup de toute façon. Les fonctionnalités mentionnées ci-dessus conviennent mieux à quelqu’un qui est un passionné, un joueur ou quelqu’un qui vit de la technologie.

Vous ne devez pas tenir compte de ces fonctionnalités lors de l’achat d’un nouveau smartphone.

