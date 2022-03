L’Italie se prépare à interdire l’antivirus russe Kaspersky du secteur public

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a conduit la communauté internationale à réagir d’une manière unique. De nombreux pays et entreprises ont abandonné le pays de Vladimir Poutine et veulent forcer un changement de position.

Quelque chose qui n’avait pas encore été abordé est la position des entreprises russes qui fournissent des logiciels. Les doutes existent et maintenant le gouvernement italien veut assumer une position de force. Préparation de la suppression de l’antivirus Kaspersky du secteur public.

Une autre action de guerre russe en Ukraine

Jusqu’à présent, aucun cas de problème n’a été identifié chez Kaspersky. Ce système a été créé et maintenu par la société du même nom, originaire de Russie depuis de nombreuses années et où il ne semble pas y avoir de contrôle de l’État ou de toute autre force dans le pays.

Des preuves d’indépendance ont émergé au cours des dernières années, mais cela ne semble pas suffisant. Le prochain à réagir sera le gouvernement italien, qui s’apprête à freiner l’utilisation des logiciels antivirus russes dans le secteur public.

Kaspersky restera en dehors du secteur public

Selon Franco Gabrielli, sous-secrétaire d’État à la sécurité, le gouvernement italien travaille à la création de nouvelles règles pour sa région. Ceux-ci permettront aux organismes d’État et aux administrations publiques de désactiver les logiciels développés par la société russe Kaspersky. C’est la plus connue, mais il peut y avoir d’autres cibles.

On craint que Moscou ne détourne les programmes pour s’introduire dans des sites Web importants. Il sera possible pour les organismes publics et les administrations publiques de remplacer tous les logiciels considérés comme potentiellement dangereux, sans encourir de sanctions ou de problèmes juridiques.

L’Italie n’est pas seule dans cette situation antivirus

Cette mesure intervient quelques jours seulement après un avis des équipes de sécurité du gouvernement italien. En cela, il a été révélé que le logiciel de Kaspersky ne serait pas compromis, mais qu’il était important de réévaluer périodiquement ces propositions.

Fait intéressant, la nouvelle mesure du gouvernement italien semble suivre celle d’un autre pays de l’Union européenne. L’agence allemande de cybersécurité a averti les utilisateurs que le logiciel de Kaspersky présentait un risque sérieux d’attaque de pirate. Cette situation devrait se poursuivre et même s’aggraver à mesure que la situation en Ukraine s’aggrave.