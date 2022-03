Tile a également déjà une solution pour les empêcher d’être utilisés pour traquer les gens

Depuis qu’Apple a introduit ses AirTags, il y a eu une plus grande prise de conscience de la possibilité d’utiliser ces appareils pour traquer les gens. Il est loin de son objectif initial, mais il a eu cette fonction.

Comme Apple a trouvé une solution pour atténuer ce problème, Tile a maintenant emboîté le pas. Vous avez maintenant présenté votre solution, qui veut empêcher que vos identifiants ne soient utilisés pour traquer les gens.

Solution de type Apple dans les AirTags

Bien avant l’arrivée des AirTags d’Apple, Tile disposait déjà d’une solution pour localiser des objets. Sa structure s’est améliorée au fil du temps, mais a récemment fini par perdre sa position dominante sur le marché et s’être fait bander les yeux, pour des raisons évidentes.

Pourtant, Tile a continué à développer ses produits et à essayer de les améliorer. La preuve en vient maintenant, avec la présentation de la solution Scan and Secure, qui permet à chacun de vérifier la présence d’autres traceurs que le sien.

Tile veut assurer la sécurité des utilisateurs

Même s’il ne s’agit pas d’une solution aussi complète que celle présentée par Apple, elle parvient à apporter une aide précieuse aux utilisateurs. N’importe quel utilisateur, même ceux qui n’ont pas de Tile, peut utiliser cette solution. Il permet de détecter les appareils constamment présents et d’alerter l’utilisateur.

D’après ce qui a été révélé, la solution Scan and Secure est différente de ce qu’Apple a créé pour ses utilisateurs. Dans le cas de Tile, les utilisateurs doivent s’éloigner de leur position pour détecter les appareils utilisés pour chasser les gens. Ce processus prend 10 minutes.





Scan and Secure arrivera très bientôt

Bien qu’il ait maintenant été annoncé, Scan and Secure sera déployé à l’échelle mondiale dans les semaines à venir. Ce n’est également que la première de plusieurs solutions et améliorations de sécurité qui sont en cours de préparation pour être mises à la disposition des utilisateurs.

Quelle que soit la solution utilisée, il s’agit d’un problème réel et même délicat. Tile ou Airtags, et bien d’autres, peuvent être utilisés pour traquer silencieusement n’importe qui, ce que personne ne veut. Avec ces solutions, ce problème est atténué et beaucoup sont déjà en mesure d’empêcher cette mauvaise utilisation.