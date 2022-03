Steam suspend les paiements aux développeurs en Russie, en Biélorussie et en Ukraine

La guerre de la Russie contre l’Ukraine dure depuis plus de trois semaines, et il semble qu’il n’y ait pas de fin en vue, bien qu’au moins nous puissions détecter une légère compréhension sur certains aspects ces derniers jours.

En ce sens, plusieurs entreprises et marques ont montré un carton rouge à la conduite du président russe. Et maintenant, la plate-forme de jeu Steam a également suspendu le paiement des programmeurs et des éditeurs en Russie, en Biélorussie et aussi en Ukraine.

Steam cesse de payer les programmeurs russes, biélorusses et ukrainiens

Steam rejoint désormais la longue liste des entreprises qui ont réagi au conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, imposant également des conséquences. En tant que telle, la plate-forme photo populaire a suspendu la possibilité de toute option de paiement pour les programmeurs et les éditeurs en Russie et en Biélorussie. Jusqu’à présent, tout semble normal, cependant, ce qui a retenu notre attention, c’est le fait que le service américain Valve applique également ces sanctions contre l’Ukraine.

Pour l’instant, la société n’a pas expliqué la raison de cette décision, mais a envoyé un message général à certains utilisateurs où elle mentionne « l’environnement actuel » comme raison de la suspension de ces paiements aux développeurs et éditeurs, qui ont reçu la notification via et -courrier.

Dans cet e-mail, Steam informe que les utilisateurs doivent alors modifier leurs coordonnées bancaires afin que la situation soit normalisée :

Vos informations bancaires ont été désactivées pour la raison suivante : En raison du contexte actuel, nous ne sommes pas en mesure d’envoyer des paiements bancaires vers la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine. Jusqu’à ce que les informations bancaires soient corrigées, Valve ne pourra effectuer aucun paiement. Changez vos coordonnées bancaires dès que possible. Le cas échéant, une fois corrigé, Valve inclura tout solde impayé dans le prochain lot de paiements mensuels.

Attendons d’avoir plus de nouvelles à ce sujet, et espérons que toute cette situation catastrophique sera résolue au plus vite.