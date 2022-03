Nvidia aurait réduit ses coûts de fabrication jusqu’à 12%

Dans le contexte : l’industrie du matériel informatique a été soumise à une pression intense de la part des mineurs de crypto, des scalpeurs et des joueurs ces derniers temps. Ajoutez à cela la pénurie de puces en cours et la pandémie de Covid-19, et vous avez une recette pour un désastre des prix. Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude quand la situation s’améliorera considérablement pour les joueurs ordinaires, les entreprises de construction de PC connaîtront bientôt un certain soulagement grâce aux récentes optimisations de fabrication au siège de Nvidia.

Selon de nouveaux rapports, la société a réussi à réduire ses coûts de fabrication de 8 à 12 %. Nvidia a déjà informé ses partenaires AIC de cette nouvelle, ainsi que de ses intentions de répercuter ces nouvelles économies directement sur lesdits partenaires.

Étrangement, WCCFTech rapporte que ces AIC n’offriront pas ces économies directement aux consommateurs. Au lieu de cela, ils seront transmis de nouveau aux constructeurs de systèmes comme NZXT, Corsair, Omen PC, Maingear et autres. En d’autres termes, ne vous attendez pas à une baisse soudaine des prix des cartes individuelles de marque partenaire que vous pourriez trouver chez les détaillants locaux ou numériques.

Cela dit, il y a encore de la place pour l’optimisme. Comme nous l’avons souligné dans notre dernière mise à jour des prix des GPU, les coûts continuent de baisser dans tous les domaines, certaines cartes enregistrant une baisse des prix de détail allant jusqu’à 11 % entre janvier et février. Ils sont toujours bien au-dessus du PDSF, mais encore une fois, le fait est que la situation s’améliore plutôt que de s’aggraver, et les optimisations de fabrication de Nvidia ne feront certainement pas de mal là-bas.

Pour en revenir au sujet à l’étude, les joueurs ne verront probablement des améliorations de prix que s’ils achètent une version via un intégrateur de système grâce à la manière dont ces économies sont transmises le long de la chaîne de vente. Tous les autres devront se contenter d’une baisse plus progressive des prix au cours des prochains mois ; à condition que la demande de crypto mining reste faible.

L’entrée imminente d’Intel sur le marché des GPU devrait également avoir un impact positif sur le prix global des cartes. Cependant, nous ne pouvons pas dire à quel point la baisse pourrait être importante avant le lancement officiel des premiers GPU Alchemist cette année – probablement entre mai et juin.