Le modder réduit la température de la mémoire RTX 3070 Ti GDDR6X avec du cuivre de 46º

Les équipements de traitement graphique qui existent actuellement sur le marché sont déjà assez performants et performants. Cependant, les marques et les utilisateurs essaient toujours d’améliorer encore plus tout ce qui est possible.

En ce sens, un moddeur a récemment réussi à réduire la température des mémoires GDDR6X de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Ti de 46º grâce au refroidissement du cuivre.

Modder refroidit la mémoire du RTX 3070 Ti avec du cuivre de 46º

Avec l’évolution des puces technologiques, les avantages entraînent souvent aussi d’autres situations qui doivent être résolues. Ainsi, bien que déjà assez puissantes, les mémoires graphiques GDDR6X sont également connues pour fonctionner à des températures élevées sur les GPU GeForce RTX 30 de Nvidia. En ce sens, à la recherche d’améliorations, un moddeur a effectué une démarche pour le refroidir.

Via son compte YouTube, le moddeur nommé DandyWorks a montré comment il a réussi à modifier le système de refroidissement de la mémoire GDDR6X sur une carte graphique GeForce RTX 3070 Ti. Fondamentalement, ce qu’il a fait a été de remplacer les tampons thermiques que l’équipement apporte avec des composants en cuivre.

Selon le youtubeur, ce « petit » changement a apporté des gains impressionnants sur le GPU. Il indique que le changement a permis de réduire la température des modules de mémoire GDDR6X de la carte graphique RTX 3070 Ti de 46º, c’est-à-dire de 110º à 64º.

Voir la vidéo :

Cependant, malgré ce résultat étonnant, certains experts soulignent que les GPU personnalisés ASUS TUF sont également connus pour n’apporter pas un très bon refroidissement de la mémoire. A ce titre, il est possible que ces changements, appliqués à d’autres modèles de GeForce RTX 30 d’autres constructeurs, n’aient pas les mêmes résultats.

Bien sûr, ce processus de remplacement n’est pas une tâche simple et ne devrait être effectué que par quelqu’un qui a une compréhension claire de ce qu’il fait. Le youtubeur a montré que la modification nécessitait trois composants : des cales en cuivre, du ruban Kapton non conducteur et de la pâte thermique avec applicateur. Du papier de verre a également été utilisé pour lisser les cales en cuivre.