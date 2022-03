Dernière minute : Telegram sera bloqué dans tout le Brésil

Les services de communication occupent actuellement une place très importante sur Internet. Cependant, la liberté des utilisateurs n’est pas toujours totale, et aujourd’hui en est un exemple.

Le ministre Alexandre de Moraes, de la Cour suprême fédérale (STF) du Brésil, a ordonné la suspension du service de messagerie Telegram dans tout le pays. Après tout, que se passe-t-il ?

Telegram est une combinaison d’un service de messagerie, dans le style de SMS et également de courrier électronique. Telegram est disponible pour Android, Linux, Windows et Mac.

Selon les chaînes d’information brésiliennes, la décision est venue du ministre suprême et devra être exécutée par les FAI et les plateformes numériques. Telegram est utilisé par Bolsonaro et ses alliés et, d’après ce que l’on sait, la plateforme n’a pas respecté les ordonnances du tribunal.

Je détermine la suspension complète et complète de l’exploitation de Telegram au Brésil, et le président de l’Agence nationale des télécommunications (Anatel), Wilson Diniz Wellisch, doit être convoqué, personnellement et immédiatement, afin qu’il adopte immédiatement toutes les mesures nécessaires pour le l’efficacité de la mesure, la communication [a] ce tribunal [tribunal]dans un délai maximum de 24 heures.

L’ordonnance émise fait suite à une demande de la police fédérale.

