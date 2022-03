Elon Musk a déjà une nouvelle date pour aller sur Mars et la NASA teste déjà des engins spatiaux pour aller sur la Lune

Si quelqu’un est ravi d’aller sur Mars, c’est Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX. En effet, en 2016, le multimilliardaire avait prédit la date de 2024 pour visiter la planète rouge. Plus tard, il a de nouveau corrigé les attentes et a désigné l’année 2026 comme le moment où les humains poseraient le pied sur le sol martien. Cependant, les choses ne se passent pas bien et, en réponse à un adepte, Musk a proposé une nouvelle date pour que l’humanité mette le pied sur Mars.

La NASA a déjà le projet Artemis dans une nouvelle étape et prépare déjà le vaisseau spatial à décoller. Venez avec nous et nous vous dirons tout !

Rêver de Mars… selon Elon Musk

Utilisant son canal de communication préféré, Elon Musk a tweeté 2029 comme date à laquelle les humains pourront poser le pied sur Mars. Cette date a une certaine symbolique car elle se situe 60 ans après que le premier homme ait marché sur la lune. Fait qui s’est produit en 1969.

Le 6 octobre 2020, la planète Mars était très proche de nous, à seulement 62,1 millions de kilomètres de la Terre. Ce phénomène se produit tous les 26 mois, chaque fois que la Terre passe devant Mars dans son mouvement de translation autour du Soleil (notre planète est plus rapide dans ce mouvement).

Cependant, la distance minimale atteinte dans chaque orbite n’est pas toujours la même, en raison de l’excentricité des orbites, des inclinaisons des plans orbitaux et des changements causés par les forces de marée. Par conséquent, l’approximation la plus proche sera 2035 !

En mars 2029, Mars sera à environ 96 millions de kilomètres de la Terre. Même ainsi, pour profiter des moments où le trajet entre les deux mondes est plus court, il est nécessaire de lancer certaines fenêtres. Les fenêtres de lancement idéales pour Mars pour cette décennie sont plus tard cette année, fin 2024, fin 2026 et fin 2028/début 2029.

D’abord la lune… dit la NASA

Les tests de Starship, un engin spatial qui se rendra sur la Lune dans le cadre de la mission Artemis, développée par SpaceX, semblent s’apprêter à ramener des astronautes sur la Lune dès 2025. L’engin spatial a déjà effectué quelques vols réussis à haute altitude. , mais pas encore arrivé dans l’espace.

Cependant, la NASA reste attachée aux préparatifs du retour sur le sol lunaire. Si tout se passe comme prévu, la première des missions du programme Artemis sera lancée dans l’espace dès le mois de mai.

À cette fin, cette semaine, la fusée Space Launch System (SLS) de l’Agence spatiale américaine a été transportée vers la rampe de lancement 39B au Kennedy Space Center en Floride. Un processus de test et d’inspection va maintenant commencer.

La mission Artemis I est sans pilote. Son objectif est de tester les systèmes technologiques et les routines du projet. La capsule Orion qui sera emportée par la fusée Moon-shot, la SLS, embarquera un mannequin, nommé Commander Moonikin Campos.

Cette poupée simule un membre d’équipage. Il contiendra des capteurs pour enregistrer les niveaux de rayonnement, d’accélération et de vibration pendant que la mission se déplace autour de la Lune et revient sur Terre, ainsi qu’un jouet en peluche Snoopy, qui servira d’indicateur de gravité.

La fenêtre de lancement de la mission Artemis I, selon la NASA, aura lieu entre le 7 et le 21 mai. S’il n’est pas possible de le lancer durant cette période, l’agence profitera de deux autres créneaux horaires entre le 6 et le 16 juin ou entre le 29 juin et le 12 juillet.

Après un certain retard, la mission Artemis II, où seront testées les caractéristiques techniques liées à la partie humaine de la mission, est prévue pour 2024. Le retour des astronautes sur la Lune ne devrait intervenir qu’en 2025 avec la mission Artemis III.

Les astronautes Artemis III se rendront en orbite lunaire sur le vaisseau spatial Orion de la NASA, mais comme le module de commande Apollo, Orion ne touchera jamais la Lune elle-même. Au lieu de cela, Orion rencontrera le Starship HLS et les deux véhicules s’amarreront au portail de la NASA – une petite station spatiale prévue pour l’orbite lunaire.

Les astronautes d’Artemis seront ensuite transférés vers le vaisseau spatial HLS et descendront à la surface de la Lune dans le véhicule SpaceX, servant de base d’opérations pendant six jours. À la fin de leur mission, Starship HLS ramènera les astronautes en orbite et à Gateway, où ils seront transférés vers Orion pour leur voyage de retour sur Terre.