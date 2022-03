Ukraine : Méfiez-vous des dons destinés à des stratagèmes frauduleux

Comme pour tout dans la vie, il y a ceux qui veulent profiter de la fragilité des gens ou du moment qu’ils vivent. Même récemment, avec la pandémie, plusieurs stratagèmes ont circulé dans le but de voler l’argent des gens et cela se produit également avec la guerre.

Selon des informations récentes, les dons pour aider l’Ukraine se déplacent vers le Dark Web, mais des stratagèmes frauduleux ont été signalés.

Le Dark Web est une partie d’Internet qui n’est pas visible pour les moteurs de recherche et qui nécessite l’utilisation d’un navigateur anonyme. Dans ce réseau, une personne peut acheter des numéros de carte de crédit, de la drogue, des armes et des logiciels malveillants. Certaines publicités sont légitimes, tandis que d’autres sont clairement discutables. CheckPoint a récemment partagé des exemples d’annonces demandant des dons sous forme de crypto-monnaie pour aider les réfugiés.

CheckPoint a trouvé l’annonce ci-dessous demandant des dons pour une prétendue Ukrainienne nommée Marina. Une brève description indique que « Marina » et ses enfants tentent de fuir l’Ukraine en raison de la « très mauvaise situation », ayant besoin d’argent, donné en crypto-monnaie, pour ce faire.

L’appel dit aussi : « Toutes les valeurs comptent ». Bien que les codes QR présentés conduisent à des adresses de portefeuille crypto, une recherche rapide montre que l’image principale a été tirée d’un article de l’agence de presse internationale allemande DW (Deutsche Welle). Aucune autre information n’a été partagée, ce qui soulève des questions sur l’authenticité et la légitimité globale de la page.

Ukraine : Publicité légitime sur le Darknet

Certains des sites référencés sur le Darknet pointent en fait vers des adresses fiables. L’un des plus remarquables est https://www.defendukraine.org/donate, un site Web qui appelle les gens à « aider l’armée ukrainienne et ses blessés, ainsi que les familles et les enfants touchés par le conflit ». Il évoque également le compte Twitter de la plateforme « Defend Ukraine ». Le domaine a été enregistré le 16 février, une semaine avant le début du conflit en Ukraine. Le site Web lui-même est simple et contient la liste des différentes organisations et ONG en Ukraine ainsi que la crypto-monnaie – Bitcoin, Ethereum et USDT.

L’adresse Bitcoin est https://www.blockchain.com/btc/address/357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P. Le site a reçu jusqu’à présent (au 24 février 2022 à 12 h 58, heure de la première transaction) 261 16141073 BTC d’une valeur de 9 880 525,93 $.

L’invasion russe de l’Ukraine a déjà fait au moins 816 morts et 1 333 blessés parmi la population civile, dont plus de 130 enfants, a annoncé aujourd’hui l’ONU.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies estime que les données sur les victimes civiles sont cependant bien en deçà des chiffres réels, en particulier dans le territoire contrôlé par le gouvernement et surtout ces derniers jours, car les attaques intenses ne permettent pas la collecte et la confirmation des informations.

La guerre en Ukraine a également causé un nombre indéterminé de victimes militaires et a poussé plus de 3,2 millions de personnes à fuir le pays, selon les chiffres de l’ONU, la plupart vers les pays voisins.

L’invasion a été condamnée par la communauté internationale en général et de nombreux pays et organisations ont imposé à la Russie des sanctions qui affectent pratiquement tous les secteurs.