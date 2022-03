Huawei relance son milieu de gamme avec le Huawei nova 9 SE à partir de 309,99 €

Huawei est l’un des fabricants qui parie le plus sur la qualité de ses meilleurs smartphones, où les appareils photo se démarquent toujours. Cependant, avec un public plus jeune à l’esprit et même ceux qui apprécient les performances mais ne veulent pas payer autant d’argent pour un smartphone, la société vient de renouveler sa gamme de smartphones de milieu de gamme avec le Huawei nova 9 SE.

Ce smartphone apporte avec lui certaines des meilleures fonctionnalités du haut de gamme, mais avec un prix franchement plus abordable.

Le nouveau Nouveau

Huawei a annoncé ce matin le lancement du Huawei nova 9 SE pour le Portugal, avec de grandes attentes pour les ventes. Il s’agit d’un smartphone avec un design qui suit les lignes des modèles précédents de la même série, mais qui est livré avec des spécifications renouvelées, l’adaptant aux exigences des consommateurs d’aujourd’hui.

L’écran du nova 9 SE a 6,78″ et une résolution de 2388 x 1080 pixels (FullHD+). C’est un écran avec technologie IPS et avec une caméra perforant la zone supérieure, au centre.

Le processeur intégré est un Qualcomm Snapdragon 680 et dispose d’un GPU Adreno 610. Il est disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. A noter que le nouveau 9 SE dispose déjà d’EMUI 12, comme les Huawei P50 Pocket et P50 Pro. Ainsi, une expérience utilisateur élevée est garantie dès le départ. Par exemple, l’utilisateur pourra avoir le smartphone connecté à d’autres appareils et partager des fichiers entre eux avec une grande facilité via le panneau de contrôle.

Les caméras du Huawei nova 9 SE

Ceci étant un produit Huawei, nous ne pouvions pas nous empêcher de mentionner le puissant système de caméra. L’arrière dispose de 4 caméras, la principale étant de 108 MP avec une ouverture f/1.9. La caméra ultra grand angle est de 8 MP, la caméra de profondeur est de 2 MP et la caméra macro est de 2 MP avec une distance de mise au point de seulement 4 cm. La caméra frontale a 16 MP.

Nous devrions souligner les modes de mise au point automatique, avec mise au point de phase et mise au point de contraste et même certains modes de capture. Par exemple, AI Camera, Night mode, Portrait, High Resolution, Pro, Dual View Video, Super Macro et Documents.

Autres spécifications

La batterie a une capacité de 4000 mAh et prend en charge la technologie SuperCharge (66 W). Avec cette batterie, l’utilisateur, en seulement 15 minutes de charge, disposera d’une autonomie pour toute une journée d’utilisation.

De plus, il s’agit d’un smartphone double SIM LTE, il dispose de Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz, dispose de NFC et intègre les systèmes de géolocalisation courants, pour la navigation .

prix et disponibilité

Le Huawei nova 9 SE est disponible en bleu, blanc et noir. Il est actuellement en phase de prévente pour 359,99 €. A noter que ceux qui pré-réservent jusqu’au 7 avril auront également une offre de quelques HUAWEI FreeBuds 4i (d’une valeur de 69,90 €), 50 Go dans le Cloud pendant 3 mois et 3 mois gratuits de Huawei Music.

De plus, toute personne qui effectue un dépôt de 10 € dans ce processus de pré-réservation sur la boutique en ligne Huawei bénéficiera également d’une réduction de 50 €, laissant le smartphone avec toutes les offres pour seulement 309,99 €.