Xiaomi lance un énorme téléviseur 4K de 100 pouces en Chine pour 3 150 $

En un mot : lors d’un événement matériel récent, Xiaomi a lancé quelques téléphones de marque Redmi, un routeur Wi-Fi 6 et l’ordinateur portable Redmi Book Pro 15. Les rejoindre était le plus grand téléviseur de la société à ce jour, le Redmi Max 100 ; un gigantesque téléviseur LCD 4K mesurant 100 pouces (2 540 mm) de diagonale et équipé d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du Wi-Fi 6 et de quatre haut-parleurs.

Le marché chinois de la télévision est devenu intéressant ces derniers temps, avec Hisense apportant un modèle HDR 4K de 65 pouces à la table pour 865 $, et maintenant Xiaomi annonçant le Redmi Max 100 plus grand et plus cher qui sera bientôt lancé localement pour 19 999 RMB (~ 3 150 $).

Xiaomi affirme que le cadre métallique mince du téléviseur se traduit par un rapport écran / corps élevé de 95%, tandis que le panneau 10 bits arbore HDR10 +, un taux de rafraîchissement MEMC de 120 Hz, 700 nits de luminosité maximale, une couverture DCI-P3 de 94% et est IMAX renforcée.

Il existe également un support pour AMD FreeSync, Dolby Vision + Dolby Atmos et trois ports HDMI, dont un seul est la nouvelle spécification 2.1 (pour les jeux sur console de nouvelle génération). L’audio, quant à lui, est aidé par le support DTS-HD et les haut-parleurs de 15 W. Il fonctionne sur le logiciel MIUI de Xiaomi et est alimenté par un SoC quadricœur avec une mémoire de 4 Go/64 Go et une configuration de stockage.

Parmi les autres produits Xiaomi récemment lancés, citons les téléphones K50 Pro et K50 alimentés par MediaTek avec des écrans à taux de rafraîchissement élevé 2K, tandis que le K40S est une légère révision du K40 standard avec une prise en charge plus rapide étant le principal point fort. Xiaomi a également lancé un nouveau rival MacBook et XPS, le Redmi Book Pro 15.

Cet élégant ordinateur portable Windows 11 arbore une finition en alliage d’aluminium et intègre une puce Core i7 ou i5 de 12e génération, avec un iGPU ou RTX 2050, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage PCIe 4.0. Il dispose également d’un affichage rapide au format 16:10 de 90 Hz avec une résolution de 3 200 x 2 000 px et d’une batterie de 72 Wh.

En termes de connectivité, il y a 2 x boulons Thunderbolt, 2 x ports USB-A 3.2, 1 x HDMI 2.0, une prise audio 3,5 mm et un lecteur de carte SD. Le Redmi Book Pro 15 de base commence à 5 599 RMB (~ 879 $) et monte à 7 499 RMB (~ 1 178 $) pour le modèle phare. Une version alimentée par AMD 6000H devrait arriver plus tard cette année.