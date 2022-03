Mercedes-Benz sera tout électrique « plus tôt que beaucoup ne le pensent »

Malgré les difficultés que traversent les différents secteurs en raison de la pandémie et, maintenant, de la guerre en Ukraine, le PDG de Mercedes-Benz a révélé qu’il ne réduirait pas les investissements dans le développement des véhicules électriques.

En fait, cette réduction s’inscrit, à son tour, dans le développement des véhicules thermiques.

Mercedes-Benz sera prête à être entièrement électrique d’ici la fin de la décennie. Le PDG du constructeur Ola Källenius a confirmé que, malgré les difficultés rencontrées en raison de la pandémie de COVID-19, de la crise des semi-conducteurs et de la guerre en Ukraine, il ne réduira pas les investissements prévus pour le développement des véhicules électriques.

Nous protégeons toujours les investissements dans les technologies et produits futurs. C’est la graine que nous allons récolter.

Bien que Mercedes-Benz et Daimler Trucks se soient séparés pour former deux sociétés indépendantes, Källenius ne prévoit pas de les séparer pour le secteur des tramways. Après tout, le PDG souligne qu’il n’y a « qu’une seule Mercedes-Benz » et que ce sera « une entreprise purement électrique plus tôt que beaucoup ne le pensent ».

Comme prévu, à partir de 2025, tous les modèles Mercedes-Benz auront une alternative tout électrique. De plus, le constructeur prévoit que d’ici le milieu de la décennie, 50 % de ses ventes comprendront des véhicules hybrides rechargeables et 100 % électriques, ces derniers représentant la majorité.

Pour cela, Mercedes-Benz prévoit de construire huit usines dans le monde, dont quatre en Europe. Entre 2022 et 2030, le constructeur consacrera au total 40 milliards d’euros au développement des véhicules électriques. De plus, d’ici 2025, elle lancera quatre plateformes tout électriques.

Une fois engagé dans la transition vers une offre tout électrique, Mercedes-Benz a considérablement réduit ses investissements dans le développement de modèles thermiques, dont les hybrides rechargeables.

Récemment, le constructeur a également annoncé son intention d’ouvrir sa première usine de recyclage de batteries en Allemagne en 2023.

