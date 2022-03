Parce qu’Assassin’s Creed a encore besoin du combat entre Assassins et Templiers

Coupons tout de suite la tête du taureau : Assassin’s Creed a encore besoin du combat entre Templiers et Assassins. Et les raisons sont multiples, des plus banales aux plus purement techniques. Après tout, la marque Ubisoft est aujourd’hui incontournable dans l’univers vidéoludique, tant et si bien qu’elle a jusqu’à présent résisté à toutes les critiques (même légitimes) et à toutes les tempêtes qui se sont abattues lors de cette saga débutée en novembre 2007, alors qu’elle pas d’Altaïr Ibn-La’Ahad nous avons revécu le climat de la troisième croisade au Moyen-Orient, et qui nous a ensuite fait revivre toutes sortes d’époques historiques, des guerres du Péloponnèse à la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle.

La lutte entre les Assassins et les Templiers est toujours d’actualité

La première raison pour laquelle Assassin’s Creed a encore besoin du combat entre Templiers et Assassins est anodine : car sans lui, ce ne serait pas un Assassin’s Creed. En fait, dans la banalité de l’explication, se cache une vérité fondamentale : que serait un Assassin’s Creed Valhalla sans la lutte entre Assassins et Templiers ? Rien qu’un jeu (un grand jeu, pour l’amour du ciel) qui nous emmène à l’ère viking, où le protagoniste court de la Norvège à l’Angleterre de village en village, les pillant ou les conquérant de temps en temps. Une tranche du public, probablement, aimerait quand même (dont moi-même), mais ce ne serait plus un Assassin’s Creed mais autre chose, peut-être une sorte de God of War, qui à bien des égards nous rappelle Assassin’s Creed Valhalla.

Il n’échappe pas aux plus attentifs une différence substantielle entre le premier Assassin’s Creed et les plus récents. Et sur ce point, il y a peu d’objections. Le meilleur titre reste probablement Assassin’s Creed 2, qui se déroule dans la Florence de la Renaissance et qui nous a fait revivre le rôle d’Ezio Auditore. Ce titre, et ses extensions ultérieures (Brotherhood et Revelations), maintenant rassemblés dans la soi-disant « The Ezio Trilogy », est probablement le point culminant jamais atteint par le titre Ubisoft. Selon de nombreux « puristes », la saga Assassin’s Creed s’achève avec le troisième chapitre, déjà sévèrement contesté en raison de nombreux bugs (certains jamais corrigés et toujours présents aujourd’hui même dans la version Remastered). Mais cela implique une vision limitée de l’univers d’Assassin’s Creed, qu’il ne faut pas oublier : c’est le nôtre, le contemporain.

Dans les trois premiers chapitres cet élément a été exalté, puis partiellement oublié dans les suivants (Black Flag, Rogue, Unity, Syndicate) puis réapparu dans les trois derniers (Origins, Odyssey, Valhalla). Mais cela ne peut être considéré comme une limite, et nous entrons ici dans le deuxième point pour lequel la lutte entre Assassins et Templiers est essentielle : le lore, un terme qui inclut au sens large non seulement une intrigue de base, mais aussi l’idée narrative en tant que telle. .

La tradition existe (mais avec quelques défauts)

La tradition d’Assassin’s Creed (net d’éventuels spoilers) est connue de la plupart : les protagonistes, dans le présent, revivent les souvenirs de leurs ancêtres à travers une machine (l’Animus), presque toujours pour trouver les soi-disant « Pieces of Eden » , outils d’une ancienne civilisation qui a vécu sur Terre avant l’homme, ce qui garantirait un pouvoir immense à ceux qui les trouveraient (on s’arrête là pour ne pas gâcher davantage). Dans les premiers chapitres, c’était très clair : dans le présent, pour revivre ces souvenirs, c’était Desmond Miles, Assassin capturé par Abstergo (héritier moderne des Templiers). A partir du quatrième Assassin’s Creed l’histoire se complique : la personne qui revit les souvenirs au présent est identifiée comme un « employé d’Abstergo », et n’est même jamais vue de face, même s’il interagit dans le monde moderne. Seulement avec Origins revient un véritable protagoniste moderne : Layla Hassan, également protagoniste d’Odyssey et de Valhalla. Maintenant, essayons d’imaginer un Assassin’s Creed sans référence à l’époque actuelle, sans la principale caractéristique de « revivre » les souvenirs passés : retour au premier point, et c’est-à-dire à des chapitres indépendants, composés d’histoires indépendantes, d’excellents RPG d’action qu’ils s’épuisent, sans rien pour les maintenir ensemble.

Pour conclure l’argument du lore : beaucoup se plaignent que cette continuité narrative après AC III a échoué. Ce n’est pas le cas, car si l’on ne prend pour exemple que AC Valhalla, le dernier chapitre, les références passées sont nombreuses. Et certains aspects « clarifient » même les événements précédents (je ne spoile pas : mais à un certain moment dans AC Valhalla, le protagoniste Eivor se retrouve avec une pomme d’Eden à un point très spécifique et présent dans AC III, et en vient presque à « voir « , Ou plutôt percevoir, un événement qui voit Connor Kenway comme protagoniste). Peu de choses diront quelqu’un : mais là on rentre dans les goûts personnels, et surtout ça nous amène à en venir au troisième (et dernier point).

Pecunia non olet (et aide au développement de nouveaux épisodes)

Assassin’s Creed est un succès mondial. Et là-dessus, peu d’objections. La troisième raison pour laquelle la lutte entre Assassins et Templiers est absolument nécessaire est d’ordre économique. Soyons clairs : chaque entreprise est libre d’exploiter sa marque comme elle l’entend. Ubisoft l’a fait avec Assassin’s Creed : des jeux pour consoles, pour mobile, des livres, des bandes dessinées, même un film au cinéma. Cela a amené le lore à s’étendre et, parfois, à devenir aussi ingérable : sans un esprit unique pour coordonner l’histoire, il y a des sous-intrigues qui se sont un peu déroulées d’elles-mêmes, et pour les plus attentifs c’est clair. . Un avant tout : les Fragments d’Eden. Peu, très peu, et surtout les soi-disant Pommes dans les premiers chapitres. Beaucoup d’autres dans les suivants, arrivant dans l’AC Valhalla où ils sont nombreux (et surtout des armes). Ce qui leur est arrivé à l’époque moderne est un mystère (et ici, le trou dans la tradition est évident pour l’instant : dans les premiers chapitres, le but était de revivre les souvenirs pour trouver les pommes d’Eden. Aujourd’hui, ces artefacts semblent presque dans le passé. arrière-plan. ).

Pourtant, le succès d’Assassin’s Creed est tel qu’il démontre à quel point, même net de ces trous, l’éternelle lutte entre Assassins et Templiers est fondamentale. AC Valhalla a pulvérisé tous les records de vente : plus d’un milliard de dollars collectés, comme il l’a expliqué, un chiffre que personne n’avait jamais atteint. Et cela est destiné à augmenter, étant donné qu’avec le lancement de l’extension Dawn of Ragnarok (qui n’est pas incluse dans le pass saisonnier), cela apportera plus de revenus à la rivière. Le succès d’une saga ne peut pas reposer uniquement sur des améliorations graphiques dues au passage du temps (de 2007 à 2022 nous ne sommes déjà passés que d’une PS3 à la PS5, tout comme il y a eu des évolutions massives pour la Xbox, etc.) . Sans Assassin’s Creed, Valhalla serait (et nous le réitérons) un joli jeu viking, mais il en aurait fait beaucoup moins. Ce n’est pas la marque qui attire le joueur (du moins pas toujours) : mais c’est la saga. Celui d’Assassin’s Creed est plus vivant que jamais, et les chiffres économiques le prouvent également, qui font pencher la balance pour les futurs projets. Ce n’est pas un hasard si les premières fuites sont déjà sur le net : Assassin’s Creed : Rift pour 2023, avec le protagoniste de Basim à Bagdad au IXe siècle ; Assassin’s Creed : Infinity pour 2024, dont on ne sait pourtant encore pratiquement rien.

Si ces trois points que j’ai énumérés (marque, lore, revenus) ne coexistaient pas, il n’y aurait plus besoin du combat entre Assassins et Templiers, et nous n’aurions que de nombreux jeux se déroulant à des époques différentes et pas du tout liés l’un à l’autre. Mais tant qu’il y aura une lame cachée portée par un ancien romain jusqu’à un révolutionnaire bolchevique, tant qu’il y aura un fruit d’Eden et un Isu tentant d’échapper à la Grande Catastrophe, tant que le chiffre d’affaires lié à la marque continuera à s’élever de façon vertigineuse, ce combat se poursuivra encore plusieurs années. Traînant des générations de gamers tantôt sur un chemin de terre de Damas à Jérusalem pendant les croisades, tantôt sur un rooftop à Florence pour assister aux discours de Lorenzo Il Magnifico, ou encore dans les fjords de Norvège à la recherche d’un temple Isu, dans le golfe des Caraïbes attaquer des navires templiers, même au Sénat de Rome lors du meurtre de César ou même chasser Jack l’Éventreur à la fin du XIXe siècle à Londres. Assassin’s Creed, en fait, c’est déjà Infinity.