Nvidia GeForce RTX 3090 passe sous les 2 000 € pour la première fois depuis août

Nous avons déjà mentionné régulièrement ici que la pénurie de composants qui a fortement touché l’industrie a eu un impact énorme sur plusieurs secteurs, notamment sur les cartes graphiques, où la hausse des prix a été l’une des conséquences les plus évidentes.

Cependant, nous avons également remarqué que, sur l’ensemble du marché, les prix ont chuté à des valeurs plus proches de celles initialement recommandées. Et les nouvelles informations indiquent que la valeur de la puissante carte graphique GeForce RTX 3090 est déjà inférieure à 2 000 € pour la première fois depuis août de l’année dernière.

La carte graphique GeForce RTX 3090 coûte déjà moins de 2 000 euros

Depuis quelques temps, le prix des cartes graphiques baisse. Et cela était attendu depuis longtemps, puisque les joueurs et les mineurs de crypto-monnaie « sont devenus grecs » pour pouvoir organiser, d’une part, le stock disponible et, d’autre part, l’équipement à un prix auquel, comme indiqué dans argot, vous n’aviez pas à vendre un rein.

Nous avons récemment signalé que les GPU avaient atteint leur valeur la plus basse depuis janvier 2021. Et maintenant, les informations montrent que la puissante GeForce RTX 3090 de Nvidia peut déjà être trouvée en Europe à un prix inférieur à 2 000 euros. Plus précisément, cette carte graphique haut de gamme est déjà visible en vente en Allemagne au prix de 1 990 euros, ce qui n’était plus arrivé depuis août 2021.

Ces informations ont été recueillies par la chaîne allemande 3DCenter, déjà appréciée pour réaliser ces mêmes analyses du prix de marché des cartes graphiques.

Cette baisse devrait donc couvrir le prix de ces cartes graphiques et d’autres dans d’autres pays également. En revanche, une brève enquête auprès de certains magasins au Portugal montre que la valeur de la GeForce RTX 3090 est toujours supérieure à 2 000 € dans pratiquement tous les modèles.

Avez-vous réussi à acheter un GPU à un prix inférieur récemment ?