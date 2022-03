Marre de donner des autorisations sur Android ? Vous ne pouvez pas imaginer ce qui vous attend dans Android 13

Google développe le nouvel Android 13 et a lancé il y a quelques heures le Developer Preview 2 qui dévoile de nombreuses nouveautés. Du contrôle multimédia à la gestion des autorisations, de nombreux changements et ajustements devraient arriver en septembre pour les utilisateurs.

Pour ceux qui acceptent toutes les permissions sans lire, Android sera encore plus intrusif. En fait, les changements sont d’une grande importance et donnent à l’utilisateur un contrôle encore plus grand sur tout ce à quoi les applications ont accès.

Le deuxième aperçu pour les développeurs d’Android 13 a été publié hier et contient d’excellentes nouvelles en termes de sécurité et de confidentialité. Les utilisateurs veulent un système d’exploitation et des applications auxquels ils peuvent confier leurs informations les plus personnelles et confidentielles et, selon Google, c’est un principe fondamental dans le développement d’Android.

Ainsi, Android 13 arrivera avec de nouvelles autorisations et un contrôle unique, même pour les applications qui fonctionnent en arrière-plan.

Tout d’abord, il existe désormais une bascule qui vous permet de contrôler toutes les autorisations confidentielles de manière unifiée. Nous avons parlé des autorisations de caméra, de microphone et de localisation. Donc, si nous ne voulons pas que les applications puissent utiliser ces autorisations, même si elles ont été accordées à un moment donné, il suffit de cliquer sur le nouveau raccourci « Sécurité », à partir duquel il devient possible de révoquer les autorisations de l’ensemble du système, avec une grande facilité.

Notifications et autorisations dans Android 13

Les notifications seront également une sorte de modification des autorisations. Jusqu’à présent, les applications pouvaient envoyer des notifications par défaut une fois installées. Cependant, à partir de cette version, l’utilisateur devra donner son autorisation pour que cela se produise. Dès que l’application est installée, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec les autorisations appropriées.

Mais il y a plus. Android 13 vous permettra désormais de contrôler les applications en arrière-plan de manière beaucoup plus efficace. Jusqu’à présent, pour gérer les applications qui peuvent s’exécuter en arrière-plan, l’utilisateur doit se rendre dans les paramètres du smartphone et la liste des applications, pour gérer ce processus. Avec la nouvelle version, les applications qui s’exécutent en arrière-plan seront affichées dans la barre d’état, et vous pouvez facilement les fermer en un seul clic.

Android 13 est également livré avec un nouvel ensemble d’autorisations. Le système a maintenant l’autorisation pour « Musique et autres fichiers audio », l’autorisation pour « Photos et vidéos », « Appareils à proximité » et également pour et « Fichiers et documents ». Dans le cas où une appli consomme trop de batterie, il y aura également une notification qui vous permettra de la fermer rapidement.

La nouvelle version sera encore plus restrictive avec l’autorisation qui permet aux applications de lire l’état du téléphone, limitant la quantité de données envoyées.