Maserati a révélé des plans pour les voitures électriques. En 2030 veut n’avoir que ces moteurs

La grande majorité des marques se préparent à entrer sur le marché de la voiture électrique. Les propositions existent déjà et montrent que cela devrait être la prochaine étape, avec toute la technologie associée et des propositions uniques.

Si les marques de véhicules de luxe sont encore loin de ces propositions, certaines commencent à considérer cet avenir comme acquis. Maserati semble être l’un des prochains, avec ses plans pour passer au tout électrique dès 2030.

La puissance et l’autonomie que les voitures de luxe offrent à leurs conducteurs expliquent pourquoi ils n’ont pas encore fait le saut vers les voitures électriques. On craint toujours que ces propositions ne répondent aux attentes.

Pourtant, et avec de nombreuses améliorations récentes, ce sera certainement une voie à suivre bientôt. Maserati l’a déjà compris et vient de présenter ses plans d’électrification de ses voitures. La marque souhaite démarrer en 2025 et réaliser l’intégralité de la migration d’ici 2030.

C’est le PDG de Maserati, Davide Grass lui-même, qui a révélé les plans de la marque pour ce processus de migration. Plusieurs modèles seront prochainement lancés, sur une base baptisée Folgore, et qui feront l’objet de propositions de voitures électriques.

Tous les modèles de la marque auront une proposition portant ce nom et qui auront des moteurs électriques et toute la technologie associée. D’ici 2025, ces modèles seront dans le catalogue Maserati et pourront être achetés par tous les clients potentiels. Le premier modèle sera le GranTurismo Folgore.

Les plans de Maserati ne semblent pas s’arrêter là et elle veut être la première marque de luxe à avoir un catalogue tout électrique. Ces plans sont ambitieux et visent à être achevés d’ici 2030, en fonction du marché et des demandes des clients.

Le domaine des voitures électriques n’est pas nouveau pour Maserati, qui depuis 2019 propose des propositions dans ce domaine. Ces plans s’inscrivent dans ceux de Stellantis, qui souhaite créer une gamme de voitures électriques dans les autres marques du groupe.