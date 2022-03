Des problèmes pour connecter votre smartphone à la voiture ? Android Auto vous aide à comprendre pourquoi

Android Auto est la solution que la plupart des utilisateurs choisissent pour connecter leur smartphone à la voiture. Celui-ci a de plus en plus d’expression et son utilisation s’est améliorée au fil des années, pour être plus simple et plus efficace à utiliser.

Quelque chose de nouveau semble arriver sur Android Auto, pour aider au processus de connexion. Vous pourrez évaluer les câbles présents dans la connexion et leur état, ce qui est souvent l’élément qui pose problème dans ce processus.

Android Auto prend des nouvelles de Google, pour être plus efficace et plus simple à utiliser. Le géant de la recherche a changé l’interface de sa solution pour les voitures et cela est visible depuis quelques versions maintenant.

L’une des prochaines nouveautés a maintenant été vue dans la version de test, montrant ce qui est sur le point d’arriver. D’après ce que l’on peut déjà voir, il y aura une aide précieuse pour faire savoir aux utilisateurs quels pourraient être les problèmes de connexion.

Les câbles USB défectueux sont souvent à l’origine des problèmes d’Android Auto. Ainsi, dans la dernière version de l’application Android Auto (7.5.121104), Google ajoute un outil de diagnostic de démarrage USB. https://t.co/biu7BNMeoe pic.twitter.com/lEJNTTWfU4 – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 16 mars 2022

D’après ce qui a été révélé sur Twitter, dans la section de support de la connexion Android Auto à la voiture, il y aura une nouvelle option. Cela évalue le câble utilisé, pour détecter les problèmes avec celui-ci et pour montrer aux utilisateurs quelle est la cause de cette situation.

Le test sera rapide et entièrement automatique, l’utilisateur n’aura qu’à démarrer le processus. Il sera évalué s’il peut envoyer des données, s’il a des problèmes avec les éléments ou s’il n’est tout simplement pas prêt à être utilisé pour la communication entre Android Auto et la voiture.





L’utilisation de câbles dans ce processus est essentielle et très sensible. Google recommande qu’avec Android Auto, seuls des câbles de moins de 1 mètre soient utilisés et de préférence ceux d’origine fournis avec le smartphone. Bien entendu, il faut également opter pour des câbles certifiés.

Cette nouveauté de Google est actuellement testée avec Android Auto 75. Bientôt cette version devrait arriver aux utilisateurs, déjà testée et sans problème pour l’utilisateur. Avec cette aide maintenant créée, il sera plus simple de déterminer et d’identifier les problèmes dans ce processus.