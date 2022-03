AMD confirme que le puissant processeur Ryzen 7 5800X3D ne prend pas en charge l’overclocking

AMD est l’une des marques les plus importantes du secteur des processeurs et des cartes graphiques, étant une entreprise en pleine croissance et déjà très bien positionnée sur le marché et dans la considération des consommateurs.

La société de Lisa Su a récemment annoncé que son puissant processeur Ryzen 7 5800X3D, considéré comme le plus rapide au monde pour le segment des jeux, arrivera le 20 avril. Et maintenant, la marque a confirmé les rumeurs selon lesquelles ce nouveau processeur ne prendrait pas en charge les fonctionnalités d’overclocking.

AMD Ryzen ne prendra pas en charge l’overclocking

Certaines rumeurs récentes indiquaient que le prochain gros pari d’AMD dans le secteur des processeurs n’apporterait pas de fonctionnalités pour prendre en charge la fonctionnalité d’overclocking. Et voilà que cette information a même été confirmée par la marque.

Dans une interview accordée à HotHardware, Robert Hallock, directeur du marketing technique chez AMD, a ensuite confirmé ces rumeurs et déclaré que le nouveau CPU Ryzen 7 5800X3D ne supportera pas l’overclocking.

Dans l’interview, les hôtes ont profité de la présence de Hallock pour aborder divers problèmes, et il y avait aussi de la place pour poser des questions pertinentes aux abonnés. Et l’une de ces questions était alors de savoir si le processeur prendrait en charge l’overclocking et, sinon, pourquoi. Vous pouvez entendre la réponse de Hallock à 45:35 dans la vidéo suivante :

L’exécutif a expliqué qu’il sera impossible de régler la fréquence ou la tension de l’AMD Ryzen 7 5800X3D, qui est limité aux fréquences du tissu Infinity et de la DRAM, et que la tension ne dépassera pas 1,35v. En effet, il s’agit du premier processeur doté d’une mémoire V-Cache 3D et la fonctionnalité d’overclocking nécessite des optimisations qui ne sont pas présentes sur cette puce.

La fréquence de base de ce CPU est de 3,40 GHz, tandis que le Turbo est de 4,50 GHz. En termes comparatifs, ils sont respectivement 400/200 MHz inférieurs à l’AMD Ryzen 7 5800X. Ainsi, Hallock a mentionné que la perte de performances en fréquence sur le Ryzen 7 5800 X3D sera alors compensée par la mémoire 3D V-Cache, réalisant une amélioration de 15% des performances de jeu par rapport au Ryzen 9 5900X.