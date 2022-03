Nouvelle image Webb, une autre étape franchie

La NASA a publié les détails de la nouvelle phase du processus d’alignement des miroirs du télescope spatial James Webb. Comme indiqué, l’image prise est celle d’une étoile brillante au centre. Les détails sont incroyables et il y a des découvertes dans l’image que les scientifiques ne s’attendaient pas à trouver.

Selon l’agence spéciale américaine, les étapes d’alignement des miroirs sont terminées. Beaucoup de choses seront révélées et pourraient nous laisser incrédules !

La NASA a célébré la nouvelle étape franchie avec la présentation d’une photographie. L’image montre une étoile brillante avec de beaux pics de diffraction sur fond de plusieurs galaxies. Jusqu’à présent, depuis son placement au point L2, situé dans la partie externe de l’orbite terrestre le long de la ligne joignant la Terre et le Soleil, Webb n’est pas encore prêt pour les opérations programmées.

Cependant, les scientifiques ont déclaré qu’ils étaient enthousiasmés par leurs performances jusqu’à présent et enthousiasmés par ce qu’ils découvriront en temps voulu.

Selon les informations, l’objectif était de se focaliser uniquement sur l’étoile 2MASS J17554042+6551277. Profitez de sa luminosité pour ressentir ses beaux rayons de diffraction. Cependant, l’équipement s’est avéré si sensible (et avancé) qu’il était également capable de photographier d’autres étoiles (points) et même des galaxies (ovales), en arrière-plan, avec clarté.

James Webb continue de se calibrer pour découvrir l’univers

Actuellement, le télescope Webb a également terminé l’étape d’alignement. Plus précisément, cela signifie que l’imageur principal de Webb, la caméra proche infrarouge (NIRCAM), est entièrement aligné sur ses miroirs.

Maintenant, l’équipe doit encore aligner d’autres instruments sur le télescope et espère terminer tous les alignements optiques début mai. Ensuite, ils travailleront à la préparation d’instruments scientifiques.

Les images haute résolution devraient alors arriver cet été.

Comment l’image a-t-elle été capturée ?

Certains des plus grands télescopes au sol utilisent des miroirs segmentés. Cependant, James Webb est le premier à utiliser cette technologie dans l’espace. Son grand miroir primaire, de 6,5 m de diamètre, est fragmenté en 18 parties hexagonales de miroirs en béryllium solide – l’un des métaux les plus solides, les plus stables et les plus durables.

Dans sa phase initiale de travail, appelée étalonnage fin, le télescope visait à évaluer l’alignement de ces 18 segments. Tous devaient être alignés comme un seul, avec la précision d’un cheveu humain, pour produire une image unifiée de la même étoile.

Comme mentionné, l’enregistrement a été réalisé par NIRCam (Near Infrared Camera), une technologie de capture d’images qui fonctionne à des fréquences infrarouges, invisibles à l’œil humain.

Les images captées, à l’origine, sont en noir et blanc. L’étoile et les autres corps célestes ne sont en fait pas rouges. Pour ce résultat, la NASA a utilisé un filtre pour augmenter le contraste visuel.