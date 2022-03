Vélo électrique ou trottinette ? Nous avons des suggestions pour vous

Notre façon de voyager change pour plusieurs raisons. Le souci de l’environnement et les prix du carburant ne sont que deux d’entre eux. L’utilisation des transports en commun serait idéale, sous ses différentes formes, mais malheureusement le réseau de transport n’est pas suffisant pour les besoins de la population. Les vélos et trottinettes électriques sont une solution de plus en plus recherchée, notamment pour ceux qui se déplacent en ville.

Ainsi, nous apportons quelques suggestions pour les véhicules électriques avec un vélo et des scooters.

LAOTIE SR10

Les scooters que nous mettons en avant aujourd’hui sont de véritables machines tout-terrain, avec une grande puissance. Le LAOTIE SR10 dispose d’un moteur de 3600W (2 x 1800W) et peut atteindre 70 km/h !

La batterie offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 100 km au maximum et est toujours capable d’affronter des montées jusqu’à 40º. A noter que la trottinette pèse 41 kg et possède une construction en alliage de fer et d’aluminium, pouvant supporter jusqu’à 150 kg.

Le scooter LAOTIE SR10 est disponible au prix de 1181,15 € avec le code de réduction BGc35350. L’expédition est effectuée à partir d’un entrepôt européen, avec une livraison rapide et sûre.

LAOTIE SR10

LAOTIE Ti30 Landbreaker

De la même marque, nous mettons également en avant le LAOTIE Ti30 Landbreaker encore plus puissant. Il a un double moteur de 2800W (5600W) et peut atteindre la vitesse incroyable de 85km/h. Sa puissance permet de grimper des côtes à 55º.

L’autonomie peut varier entre 60 et 140 km/h, bien sûr cela varie avec le moteur utilisé et la vitesse elle-même.

Le LAOTIE Ti30 Landbreaker supporte jusqu’à 200 kg, dispose d’un système de freinage électrique, est en alliage de fer et d’aluminium et pèse 49 kg. Le scooter électrique LAOTIE Ti30 Landbreaker est au prix de 1253,94 € en utilisant le code de réduction BGe382cf.

LAOTIE Ti30 Landbreaker

X-Tron T10+

La dernière suggestion en matière de trottinettes électriques va au X-Tron T10+, lui aussi assez robuste. Le moteur est double, 1200W (2400W) et a la capacité d’atteindre 65km/h et des montées de 40º.

Son autonomie vous permet de parcourir jusqu’à 100km et de charger jusqu’à 150kg.

La trottinette X-Tron T10+ est disponible au prix de 863,22 € avec le code de réduction BG0a9455. Il est expédié depuis un entrepôt européen, avec une livraison rapide et gratuite.

X-Tron T10+

HIMO Z20

Le HIMO Z20 est le nouveau vélo électrique et pliant de la marque. Ce vélo a des roues de 20″ et est un modèle parfait pour voyager sur la route, c’est donc une option appropriée pour, par exemple, aller au travail, faire du shopping ou faire n’importe quelle course, même dans des endroits plus éloignés.

Le vélo dispose d’une batterie qui permet d’atteindre 80km d’autonomie, mais si vous êtes à court de batterie, vous avez toujours les pédales pour vous aider comme n’importe quel autre vélo.

A noter qu’il supporte jusqu’à 100kg et que le vélo lui-même pèse 21,6kg.

Le vélo électrique HIMO Z20 est disponible au prix de 726,92 €, avec le code BG1ba302. La livraison est gratuite et effectuée à partir d’un entrepôt européen.

HIMO Z20