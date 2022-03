La nouvelle DeLorean Time Machine 3-en-1 de Lego est un must pour les fans de Returnal vers le futur

Welly De Lorean Dmc Delorean Retour vers Le Futur III Part 3 1/24 Welly Voiture Modèle

Que ce soit pour jouer ou collectionner: la machine à remonter le temps DeLorean est un grand véhicule de fan de la saga Back to the Future à l'échelle 1:24. modèle de véhicule officiel et sous licence de Welly Les films de Welly issus de la comédie de science-fiction Retour vers le futur ont été inspirés par les films et traduits avec amour. un grand cadeau pour tous les fans de la série de films américains Retour vers le futur Modèle longueur ca 18cm, matériel: Moulé sous pression (métal avec des pièces en plastique)