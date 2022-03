But! – Le Club Manager En Route Pour L'europe

ANSTOSS, développé par les studios allemands 2tainment (édités par Toplitz Productions), est une série de jeux de gestion sportive, où le joueur est invité à gérer une équipe de football. La série a eu beaucoup de succès dans le pays germanique mais est passée aux côtés du reste.

Cependant, avec BUT! – Le Club Manager, cela peut vite changer.

Nous connaissons tous la série de jeux de gestion sportive (football) qui a régné ces dernières années et, apparemment, n’a pas eu assez de concurrence sur le marché. Je fais référence, bien sûr, à Football Manager, qui s’est présenté, année après année, comme la simulation la plus complète et la plus complexe de la gestion d’un club de football.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres propositions sur le marché, qui peuvent être moins connues. C’est précisément ce qui se passe avec la série allemande ANSTOSS.

En effet, il s’agit d’une série de gestion sportive de clubs de football qui, au cours des trois dernières décennies, s’est développée et est devenue très populaire en Allemagne. Un tel succès fait cette année, et avec le lancement de GOAL ! – Le Club Manager, votre tactique est plus offensive et tournée vers le reste de l’Europe.

Lancé initialement en 1993, ANSTOSS a été immédiatement considéré comme un jeu à potentiel dans la représentation virtuelle de la complexité que présente la gestion d’un club de football. C’est un jeu qui touche pratiquement à tous les aspects de la gestion d’un club de football moderne, depuis la structuration de l’effectif, la composante tactique et stratégique de l’équipe, la gestion du staff, mais aussi en passant par les finances du club et bien d’autres aspects variés, comme l’extension du stade et les services fournis.

Dans cette refonte de la série ANSTOSS, BUT ! – Le Club Manager apparaît comme la continuation de ce qui a été fait de mieux à ce jour. L’objectif sera de présenter un gameplay familier aux joueurs de la série mais avec une plus grande complexité et dose de simulation, pour tenter de reproduire au maximum le réalisme de la gestion moderne d’un club.

Selon les responsables du jeu, BUT ! – Le responsable du club tentera également d’éviter que les joueurs ne perdent trop de temps sur des éléments de microgestion ou sur l’analyse de feuilles de calcul et de graphiques pour la prise de décision. Afin de rendre l’expérience de jeu encore plus détendue, il présentera, comme les autres titres de la série, un certain sens de l’humour dans le cours de la vie quotidienne.

Quoi qu’il en soit, et d’après ce qui a été révélé par les responsables du jeu, BUT ! – Le Club Manager sera un titre qui permettra aux joueurs une grande flexibilité dans le niveau de complexité qu’ils souhaitent avoir dans leur carrière. De cette façon, tous les détails et détails qui vous permettront de profiter du jeu dans les moindres détails peuvent être activés, ou ces détails peuvent être minimisés, ce qui permettra, par exemple, de terminer une saison en un seul après-midi de jeu.

Un aspect important de GOAL! – Le Club Manager c’est le fait qu’en plus de l’implication du joueur dans tous les domaines de la gestion du club (finances, maisons des jeunes, transferts,…), il y aura une forte incitation à promouvoir la carrière de notre professionnel et dans le vos qualités de manager.

Comme vous vous en doutez, BUT ! – Le Club Manager inclura toutes les fonctionnalités du football moderne et ses règles, telles que VAR.

En ce qui concerne les systèmes d’aide aux managers, il y aura différents types de statistiques et de tableaux d’analyse qui permettront aux joueurs de jauger les capacités de leurs joueurs et les besoins de leurs équipes. Par exemple, il y aura des cartes thermiques qui reflètent les performances et le positionnement de vos joueurs. En faisant des changements tactiques et en optimisant les placements des joueurs, l’impact sera immédiat.

Comme il ne pouvait en être autrement, le système de scouting fait partie intégrante de GOAL ! – Le Club Manager et pourrait signifier découvrir les bons renforts dont l’équipe a besoin. Il n’y a pas de formule secrète dans ce chapitre, et il sera possible d’engager des éclaireurs pour prospecter partout dans le monde à la recherche de nouveaux talents ou de joueurs avec les caractéristiques dont nous avons besoin.

En parlant de talents, chaque joueur correspond à une individualité donc il aura sa propre personnalité. Et cela signifie qu’en plus de ses qualités techniques et athlétiques, il aura également des traits de personnalité avec lesquels le manager devra composer. Notre relation avec les athlètes influencera à la fois leur comportement sur le terrain et leur évolution en tant que joueurs.

Comme je l’ai mentionné plus haut, le joueur joue le rôle du manager (et pas seulement) du club et sa carrière est également au centre du jeu. Ainsi, vos traits individuels, votre personnalité, votre capacité technique, votre capacité de gestion, peuvent être améliorés grâce à un arbre de compétences, avec d’innombrables options à débloquer.

Le jeu aura également un mode multijoueur jusqu’à 8 joueurs en ligne.