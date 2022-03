La section moteur d’une fusée SpaceX s’est écrasée dans la cour d’un agriculteur au Brésil

Les fusées Falcon 9 de SpaceX sont propulsées par de puissants moteurs Merlin. La société américaine, détenue par Elon Musk, a été très active dans le placement de plusieurs satellites dans l’espace, dont ceux de son réseau internet mondial, Starlink, mais pas que ! Lors de l’un des derniers voyages dans l’espace, l’une des sections du moteur de la fusée est tombée au sol dans la cour d’un agriculteur, à São Mateus do Sul, Paraná, Brésil.

L’énorme morceau de métal a été identifié par les astronomes comme faisant partie du Falcon 9, dont la rentrée a été vue dans le ciel à cet endroit le 8 de ce mois.

Le morceau de métal Falcon 9 de SpaceX tombe dans l’arrière-cour

Selon le portail RDX, la pièce trouvée à São Mateus do Sul mesure environ 4 mètres de long et 6 mètres de diamètre. La publication indique que l’objet a été trouvé par le fermier João Ricardo. L’homme a déclaré avoir trouvé l’objet dans la matinée de ce mercredi (16) alors qu’il se promenait dans la propriété familiale.

Au départ, il pensait que c’était une tente, mais lorsqu’il s’est rendu compte que c’était quelque chose de métallique, il s’est souvenu du bruit qu’il avait entendu aux premières heures du 8.

Les images ci-dessus montrent la rentrée de la fusée du deuxième étage de SpaceX au-dessus de la région.

Le réseau brésilien d’observation des météores a remarqué que São Mateus do Sul est pratiquement en dessous de la trajectoire de rentrée observée la semaine précédente. Lors de l’analyse du métal tombé au sol, ils ont trouvé étrange de ne pas s’être vaporisé à la rentrée.

Il s’agit de l’échappement du moteur Merlin 1D utilisé dans le deuxième étage de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Les similitudes sont soulignées dans l’image ci-dessous et se trouvent dans la soudure des coutures et dans les trous de rivets que l’on peut voir dans les deux objets.

Une autre caractéristique importante de cette pièce est sa composition. Cet embout d’échappement est composé d’un alliage de niobium et de titane, ce qui confère à la structure une résistance supplémentaire aux hautes températures.

Ce sont peut-être ces caractéristiques qui peuvent expliquer la résistance du métal lorsqu’il traverse l’atmosphère et qu’il est tombé sans être complètement fondu.





Débris spatiaux du lancement du satellite géostationnaire Turksat 5B

Selon ce qui a été révélé, cette jonque spatiale était le deuxième étage du Falcon 9, lancé le 19 décembre de l’année dernière depuis la base de l’US Space Force à Cap Canaveral, en Floride.

La fusée a lancé le satellite géostationnaire Turksat 5B dans l’espace. Il s’agit d’un équipement fabriqué par Airbus Defence and Space, à Toulouse, en France, et détenu par l’opérateur turc Turksat, développé à des fins militaires et commerciales.

Cette situation inédite nous amène à sortir la question qui ne veut pas rester silencieuse :