Google I/O démarre le 11 mai, sera à nouveau en ligne et gratuit

Récapitulatif : Google a commencé à organiser sa conférence annuelle I/O au Shoreline Amphitheatre à Mountain View en 2016. Avant cela, l’événement avait lieu au Moscone Center de San Francisco. Google a entièrement annulé la conférence en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, mais l’a ramenée l’année dernière sous la forme d’un événement virtuel.

La conférence annuelle des développeurs de Google reviendra à l’amphithéâtre Shoreline en mai, a révélé Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google.

Google I/O 2022 se déroulera du 11 au 12 mai. Il se déroulera devant un public limité en direct et, comme l’événement de l’année dernière, sera diffusé en ligne. Le « public en direct limité » sera apparemment consister en certains employés de Google et certains partenaires commerciaux, nous dit-on.

En d’autres termes, il s’agit principalement d’un événement en ligne.

Nous serons de retour en direct de Shoreline Amphitheatre pour cette année #GoogleIO! Rejoignez-nous en ligne les 11 et 12 mai https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi – Sundar Pichai (@sundarpichai) 16 mars 2022

La FAQ de Google note que I/O 2022 sera gratuit pour tout le monde et que l’inscription s’ouvrira plus tard ce mois-ci. Les keynotes seront diffusés en direct et disponibles sur demande après l’événement. En fait, toutes les sessions seront disponibles à la demande pour être visionnées à votre guise, et Google hébergera même des expériences interactives avec des démos virtuelles.

Google a également lancé un puzzle interactif pour accompagner son annonce d’E/S qui implique des chaînes, de la musique et un ensemble de commandes peu claires. Si vous aimez ce genre de choses, jetez-y un coup d’œil et n’hésitez pas à partager la solution dans la section des commentaires.