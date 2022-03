Les nouveaux Xiaomi 12, 12 Pro et 12X sont maintenant disponibles

Il y a deux jours, Xiaomi présentait ses nouveaux smartphones destinés au marché mondial. La gamme complète du Xiaomi 12 est composée du modèle de base, d’une version Pro et même d’une version plus abordable, le Xiaomi 12X.

Les smartphones sont désormais disponibles à des prix de lancement spéciaux.

les nouvelles

les caméras

Xiaomi a présenté son nouveau Xiaomi 12 comme des machines prêtes à enregistrer des images de qualité studio, quel que soit le scénario, que ce soit dans des conditions d’éclairage difficiles ou avec des objets en mouvement. Les trois smartphones disposent d’un triple réseau de caméras de qualité professionnelle pour un tournage polyvalent, avec un appareil photo principal avec un objectif grand angle de 50 MP et des capacités d’enregistrement 8K.

Le Xiaomi 12 Pro se distingue par sa triple caméra avancée de 50MP, qui comprend un capteur principal Sony IMX707 à la pointe de la technologie. Ce capteur est capable de capturer de grandes quantités de lumière et garantit une capacité d’imagerie encore plus avancée avec des vitesses de mise au point plus rapides et une plus grande précision des couleurs.

Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12X sont équipés d’un appareil photo à objectif ultra grand angle de 13 MP ainsi que d’un appareil photo télémacro de 5 MP pour capturer la vie sous différentes perspectives.

En plus du matériel impressionnant, les Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 disposent également des algorithmes d’intelligence artificielle de Xiaomi. Ces innovations facilitent plus que jamais la vie des utilisateurs, leur donnant la possibilité d’enregistrer chaque instant comme ils le souhaitent, même dans des conditions de faible luminosité ou en déplacement.

Processeur, performances et efficacité énergétique

La série Xiaomi 12 est équipée de processeurs mobiles avancés de Qualcomm Snapdragon. Le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12 ont un processeur Snapdragon 8 Gen 1. Le Xiaomi 12X est alimenté par le meilleur processeur 5G – Snapdragon 870.

Pour une excellente expérience produit, le nouveau Xiaomi 12 dispose d’un système de refroidissement haute performance, renforcé par une grande chambre à vapeur et plusieurs couches de graphite pour fournir une capacité de refroidissement de premier ordre.

Les écrans du nouveau Xiaomi 12

Les trois appareils offrent une visualisation éclatante sur un écran AMOLED Dot Display noté A+ par DisplayMate et avec prise en charge TrueColor. L’écran est livré avec une protection Corning Gorilla Glass Victus anti-rayures et prend en charge Dolby Vision. La série Xiaomi 12 prend également en charge HDR 10+.

Le Xiaomi 12 Pro est également certifié SGS Eye Care Display, ce qui montre une préoccupation pour la santé visuelle à long terme des utilisateurs qui ont des sessions plus longues. Xiaomi 12 Pro dispose d’un écran WQHD + de 6,73 pouces, très économe en énergie, exploite AdaptiveSync Pro pour ajuster intelligemment l’affichage dynamique LTPO entre 1 Hz et 120 Hz en fonction du contenu.

Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12X offrent l’écran de smartphone le plus coloré de Xiaomi à ce jour, avec plus de 68 milliards de couleurs sur des écrans FullHD+ de 6,28 pouces. Les deux disposent d’AdaptiveSync 120 Hz pour un affichage haute définition vibrant et sans scintillement qui transmet chaque détail.

Aucune expérience cinématographique n’est vraiment complète sans un son de premier ordre. La série Xiaomi 12 comprend SOUND BY Harmon Kardon, créant une expérience audio immersive alimentée par Dolby Atmos® et offrant un son spatial avec des détails riches, de la clarté et du réalisme tout au long de votre divertissement.

Les quatre haut-parleurs du Xiaomi 12 Pro – sous la forme de deux tweeters et de deux woofers – fournissent, selon le fabricant, des détails clairs et couvrent une gamme sonore incroyable. Le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12X offrent tous deux un son stéréo équilibré idéal pour les jeux ou la vidéo immersifs.

Pour optimiser davantage l’expérience utilisateur, la série Xiaomi 12 intègre MIUI 13, qui a été lancé dans le monde entier au début de l’année. La mise à jour inclut un stockage plus rapide, une plus grande efficacité, un traitement plus intelligent et une durée de vie de la batterie plus longue.

Les nouvelles fonctionnalités de cette expérience mise à jour incluent le stockage liquide de Xiaomi, la mémoire atomisée, les algorithmes ciblés et l’équilibre intelligent.

Batterie, charge et autonomie

Le Xiaomi 12 Pro dispose d’une vitesse de charge de 120W Xiaomi HyperCharge. Avec une batterie de 4 600 mAh, complètement chargée en seulement 18 minutes en mode Boost, le Xiaomi 12 Pro offre des capacités de charge de pointe qui répondent aux demandes des utilisateurs.

Les batteries Xiaomi 12 et Xiaomi 12X ont une capacité de 4 500 mAh dans les modèles compacts. Les deux appareils prennent en charge la charge turbo filaire de 67 W pour une puissance rapide. Le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12 prennent également en charge la charge sans fil 50W et la charge inversée 10W.

Les Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 profitent de Xiaomi AdaptiveCharge, un algorithme de charge intelligent qui apprend et s’adapte aux habitudes de charge, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.

Xiaomi 12 avec un excellent design

Ces véritables studios de cinéma portables au format de poche tiennent confortablement dans la paume de votre main, grâce à leur conception emblématique centrée sur l’utilisateur. Des batteries haute capacité plus fines et un espace supérieur plus étroit permettent d’économiser un espace précieux à l’intérieur de l’appareil.

L’écran de 6,73 pouces du Xiaomi 12 Pro est enfermé dans un élégant cadre central aux courbes 3D sophistiquées. Pendant ce temps, l’écran de 6,28 pouces du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12X ne mesure que 69,9 mm de large et est accentué par des courbes douces pour un ajustement parfait3. Les trois appareils sont disponibles en gris, bleu et violet.

Prix ​​et disponibilité

Xiaomi 12 Pro est disponible en deux versions, 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go, et sera disponible à partir de 909,09 € et 1000,09 € respectivement.

Le Xiaomi 12 est disponible en deux versions, 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go, et sera disponible à partir de 636,09 € et 681,59 € respectivement.

Xiaomi 12X arrive dans la version 8 Go + 256 Go et sera disponible à partir de 499,59 €.

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Spécifications Xiaomi 12, 12 Pro et 12X