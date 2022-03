La variante tout électrique de la prochaine BMW Série 7 aura un écran panoramique 8K pour les passagers arrière

Vue d’ensemble : en plus d’être le véhicule le plus luxueux de la gamme du constructeur automobile allemand, la BMW Série 7 abrite également le moteur V12 de l’entreprise depuis plus de trois décennies. Cependant, le besoin d’un portefeuille croissant de véhicules électriques signifie que les droits de vantardise sont passés du nombre de cylindres et de la puissance à la connectivité, aux grands écrans et à un meilleur kilométrage. Cela a conduit à la nouvelle BMW i7 entièrement électrique, qui dispose d’un écran 8K à l’arrière et d’une autonomie EPA de 305 miles.

BMW a offert un teaser de sa prochaine berline i7, qui devrait être entièrement dévoilée le mois prochain, avec des ventes à suivre plus tard cette année. Outre la calandre réniforme qui est maintenant devenue un incontournable des modèles plus récents, l’i7 dispose également d’une pièce de fête pour les passagers arrière.

Appelé « BMW Theater Screen », cet écran ultra-large 32:9 de 31 pouces se déplie du revêtement de toit de la voiture et diffuse du contenu à une résolution de 8K. Combinez-le avec l’éclairage ambiant dynamique de l’intérieur et le toit ouvrant panoramique avec LED réglables, et vous aurez probablement peu ou pas de plaintes de ceux qui se prélassent sur les sièges arrière.

La BMW i7 sera également sensiblement différente à l’extérieur d’une série 7 ordinaire. Les teasers suggèrent une apparence plus audacieuse et plus bloquante avec une calandre illuminée et des phares ultra-minces.

En termes de puissance, ce modèle devrait emprunter la configuration à deux moteurs du SUV iX et une batterie de 100 kW. BMW a également déclaré que l’i7 serait la série 7 la plus puissante avec une autonomie estimée à 305 miles EPA.

Pour référence, la variante haute performance iX M60 au Royaume-Uni est officiellement évaluée à 455 kW (619 ch) et commence à environ 112 000 £ (~ 147 730 $), alors attendez-vous à ce que l’i7 soit tout aussi cher. De plus, si l’écran panoramique arrière de ce dernier n’est pas assez grand ou attrayant, peut-être que vos yeux aimeront l’Hyperscreen de 56 pouces à l’intérieur de la Mercedes EQS 2023.