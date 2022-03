Samsung Galaxy A53 et A33 arrivés dans le monde de la 5G

Samsung vient d’annoncer les nouveaux Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G. La gamme de smartphones la plus populaire de la marque est ainsi renouvelée avec deux propositions qui seront mises en vente en avril prochain.

Venez tout découvrir.

Samsung a présenté les nouveaux Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G, deux appareils qui offrent un ensemble complet des dernières innovations du monde Galaxy aux prix les plus abordables. Propulsée par un nouveau processeur, un système de caméra à intelligence artificielle (IA), des écrans larges et fluides et jusqu’à deux jours d’autonomie, la nouvelle série Galaxy A comprend également une connectivité 5G, plus de sécurité, un design élégant et respectueux de l’environnement, et une expérience d’appel encore plus avancée.

De plus, les deux appareils prennent en charge les mises à jour continues de One UI (interface utilisateur) et du système d’exploitation Android ainsi que les mises à jour de sécurité constantes pour garantir que l’expérience mobile de l’utilisateur est toujours à jour. Impressionnant (la devise de cet événement).

Nous pensons que tous les utilisateurs méritent la possibilité de découvrir l’impact positif que la technologie mobile peut apporter à leur vie, avec la dernière version de la série Galaxy A, nous simplifions plus que jamais l’expérience mobile avancée et innovante. pour un prix plus abordable.

| », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics.

Les caméras du nouveau Samsung Galaxy A

Le Galaxy A53 5G et le Galaxy A33 5G offrent certaines des fonctionnalités célèbres et puissantes de la série Galaxy S. Le système à quatre caméras du Galaxy A53 5G comprend un appareil photo 64MP avec technologie OIS et VDIS, qui vous permet de capturer des photos nettes et stables à chaque fois. . . En parallèle, la caméra frontale haute résolution de 32MP offre de superbes selfies et des expériences d’appel vidéo avec un haut niveau de netteté.





Alimenté par un nouveau processeur de 5 nm et alimenté par l’IA signature de Samsung, le nouvel appareil photo Galaxy de la série A vous permet de capturer de superbes photos même dans des conditions de faible luminosité. Le mode nuit a été amélioré et capture automatiquement jusqu’à 12 images à la fois, de sorte que les photos de nuit soient encore plus nettes, avec moins de bruit. Lors de la prise de vue dans des environnements peu éclairés, le cadrage de la série Galaxy A est automatiquement ajusté pour créer des vidéos plus lumineuses et plus claires.

Le mode Portrait amélioré capture la profondeur de champ et les contours du sujet avec une plus grande précision grâce à ses deux caméras et à sa puissante technologie AI. Et avec le mode Fun, les moments peuvent être amplifiés à l’aide de filtres et d’effets ludiques, qui fonctionnent désormais avec l’objectif ultra-large. De plus, Photo Remaster insuffle une nouvelle vie aux photographies anciennes ou de mauvaise qualité, et Object Eraser aide à supprimer les éléments photographiques indésirables en arrière-plan de l’image. Toutes ces informations ont été partagées par Samsung.

Les écrans et l’autonomie

L’écran Super AMOLED de 6,5 pouces du Galaxy A53 5G dispose également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience encore plus immersive, tandis que le Galaxy A33 5G dispose d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La nouvelle série Galaxy A est désormais équipée de batteries qui durent jusqu’à deux jours et d’une charge ultra rapide de 25 W – de sorte que l’expérience de visionnage, comme le contenu en streaming, peut durer plus longtemps.

Conception et construction

La nouvelle série Galaxy A est conçue pour être tendance, fonctionnelle et durable. Le cadre fin de l’appareil crée un look encore plus lisse et plus élégant, et poursuit sa conception Ambient Edge qui intègre parfaitement le module de caméra avec le corps de l’appareil.

Le Galaxy A53 5G et le Galaxy A33 5G sont dotés de la certification de résistance à l’eau et à la poussière Corning Gorilla Glass 5 et IP67, offrant une durabilité encore plus grande.

Comme annoncé en août 2021 avec le programme Galaxy for the Planet, Samsung s’engage à prendre des mesures environnementales concrètes pour aider à rendre la planète plus saine et plus durable d’ici 2025. S’appuyant sur les efforts de développement durable de Samsung, la série Galaxy A supprime le chargeur et réduit l’emballage Taille. L’emballage utilise également du papier d’origine durable, tandis que l’appareil lui-même utilise des matériaux recyclés post-consommation (PCM) pour les boutons latéraux et les plateaux de carte SIM.

système opérateur

La longévité de la nouvelle série A est assurée. Les deux appareils garantissent jusqu’à quatre générations de mises à jour One UI et Android OS (système d’exploitation) et jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs d’accéder aux derniers logiciels et niveaux de sécurité pour optimiser le cycle de vie de leur smartphone.

La nouvelle série Galaxy A assure la protection des données et des informations via la plate-forme de défense Samsung Knox. En stockant des photos, des notes et des applications privées, Secure Folder fournit aux utilisateurs un coffre-fort numérique crypté afin qu’eux seuls puissent accéder à son contenu. Grâce au partage privé, les utilisateurs peuvent contrôler exactement qui a accès aux fichiers et pendant combien de temps.





Les Galaxy A53 5G et A33 5G fonctionnent de manière transparente avec d’autres appareils Galaxy compatibles pour offrir une expérience complète de l’écosystème Galaxy. Les options audio sont étendues en se connectant à la série Galaxy Buds. Disponible sur Galaxy Buds Pro et bientôt sur Galaxy Buds2 et Buds Live, les utilisateurs pourront profiter de la technologie 360 ​​Audio qui offre un son 3D immersif. Lorsqu’il est temps d’être plus productif, l’utilisateur dispose de Link to Windows pour connecter la nouvelle série Galaxy A à un PC Windows, copier et coller, transférer des fichiers et même répondre aux appels.

Disponibilité

Le Galaxy A53 5G sera disponible sur certains marchés à partir du 1er avril et le Galaxy A33 5G sera disponible à partir du 22 avril.

Le RRP recommandé pour l’A33 5G est de 399,90 €. Pour l’A53 5G, le PVP recommandé est de 479,90 et 539,9 pour les versions 128 et 256 Go respectivement.