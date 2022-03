Windows 11 intègre un filigrane pour les PC non pris en charge

Il y a environ un mois, nous vous avons parlé des projets de Microsoft d’inclure une série d’avertissements dans Windows 11 pour les ordinateurs non pris en charge. Il s’agirait d’un filigrane sur le bureau et d’un avis dans l’application Paramètres indiquant que nous exécutons le nouveau système d’exploitation sur un ordinateur non pris en charge.

Ces avis ont été implémentés dans la version Insider de Windows 11. Mais apparemment, avec le cumulatif arrivé hier à Release Preview et Beta, la société de Redmond prévoit d’étendre cet avis à sa version stable.

Windows 11 va maintenant vous avertir si votre ordinateur ne répond pas aux exigences dans sa version stable

L’utilisateur Antonio R de la communauté Netcost-Security Discord nous a informés de cette nouvelle. Après avoir installé le dernier correctif cumulatif du programme Insider, le filigrane apparaît indiquant que le PC exécutant Windows 11 n’est pas pris en charge. Ce filigrane était auparavant sur les versions du canal Dev, mais il est maintenant déplacé vers stable.

Pour le moment, ce filigrane n’est disponible que pour les utilisateurs qui ont un ordinateur non pris en charge et installent ce dernier cumulatif. Mais à moins que Microsoft ne modifie ses plans, ce message apparaîtra sur tous les ordinateurs non pris en charge après l’installation de la mise à jour cumulative d’avril.

Même avec l’apparition de ce nouveau filigrane, le système d’exploitation continuera à fonctionner normalement. Mais il est possible que Microsoft finisse par rendre les mises à niveau de fonctionnalités plus difficiles pour les utilisateurs non pris en charge, les forçant à acheter un nouveau PC.