La vidéo de la reddition de Zelensky apparaît sur le site d’actualités ! Mais c’est faux…

C’est une guerre pas comme les autres que nous connaissons, ou plutôt une guerre qui rassemble d’autres armes. Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, il s’agit d’une guerre hybride, qui implique des équipements militaires, mais qui se produit également dans le domaine numérique avec des cyberattaques et des fausses nouvelles.

Récemment, des pirates ont réussi à publier une fausse vidéo sur un site d’information dans laquelle Zelensky, président de l’Ukraine, se rend à la menace russe.

Zelensky demande aux militaires de déposer leurs armes ? C’est un mensonge!

La guerre entre la Russie et l’Ukraine dans le monde numérique reste forte et il existe des enregistrements de plusieurs cyberattaques des deux côtés. De plus, des contre-informations ont également circulé, ce qui rend tout encore plus difficile.

Récemment, des hackers ont réussi à « injecter » à la télévision ukrainienne une vidéo dans laquelle Volodymyr Zelensky se rend à la Russie et demande à ses soldats de déposer les armes.

L’origine de la vidéo n’est pas encore connue, mais la vidéo a même été diffusée sur une chaîne de télévision ukrainienne. Zelensky n’a pas perdu de temps et a répondu immédiatement.

Facebook, Twitter et Youtube ont supprimé la vidéo, et le président ukrainien a publié un message sur Telegram où il précise que : « Nous défendons notre terre, nos enfants, nos familles. Par conséquent, nous n’avons pas l’intention de déposer les armes. A la victoire! ».

La présidence russe (Kremlin) a rejeté aujourd’hui l’ordonnance de la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction de l’ONU, demandant à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine.

La Russie a refusé de comparaître aux audiences de la CIJ sur l’affaire, tenues les 7 et 8 mars, et a réfuté la compétence du tribunal sur la demande de l’Ukraine.

Le 24 février, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui a déjà fait au moins 726 morts et plus de 1.170 blessés, dont quelques dizaines d’enfants, et provoqué la fuite d’environ 4,8 millions de personnes, dont trois millions vers les pays voisins, selon aux dernières données de l’ONU.

L’invasion russe a été condamnée par l’ensemble de la communauté internationale, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.