Google Home App arrive avec une nouvelle conception

L’application Google Home arrive avec une refonte fraîche, intuitive et indispensable dans les prochaines semaines. Les clients bénéficieraient d’une nouvelle conception de l’application Google Home à la fois sur Android et iOS. La mise à jour 2.49 indispensable permettra aux utilisateurs de gérer tous les appareils à partir d’un seul écran d’accueil. Cette nouvelle conception et cette nouvelle fonctionnalité leur permettront de contrôler plusieurs appareils à partir d’un seul écran d’accueil sous Android 11 et versions ultérieures.

Sur l’App Store et le Google Play Store, il existe une longue note de version sur les mises à jour et les améliorations à venir à la fois dans la conception et les fonctions de la nouvelle application Google Home. Google veut enlever le fardeau des épaules de ses chers clients. Cela leur donne un contrôle plus flexible et plus facile sur les appareils.

Google s’est donné pour mission en 2018 d’apporter plus de flexibilité et de sophistication à son application Home. Depuis lors, l’application Google a subi de nombreuses modifications. Outre un changement mineur dans la couleur des lumières, Google Home est resté inchangé depuis 2018. Cette conception obsolète met les clients dans une situation méfiante pour exploiter chaque fonctionnalité pour faire des choses.

Le processus mouvementé de gestion de chaque appareil séparément et d’accès aux fonctionnalités via un processus fastidieux a rendu les choses effrayantes pour les utilisateurs. La nouvelle conception de Google Home App résoudra ces problèmes. Selon la note de version, Google apporte de nombreux changements à la nouvelle application Google Home. Nous énumérons ci-dessous certaines des caractéristiques importantes.

Contrôle depuis l’application Home

À l’aide de la prochaine application Google Home, vous pouvez gérer Google Wi-Fi, Chromecast, les appareils photo, Google Test, le thermostat et de nombreux autres appareils. Cette utilisation complète et cette fonctionnalité approfondie de la prochaine application Google Home vont immerger et rajeunir les clients.

Superviser les fonctionnalités uniques

Vous auriez l’onglet Accueil dans la prochaine application Google Home. En utilisant cet onglet Accueil, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique, augmenter ou diminuer le volume, atténuer les lumières pendant que vous regardez des films et tout contrôler en un clin d’œil. De plus, vous pouvez facilement améliorer la configuration de la maison.

Usage quotidien

Que vous soyez étudiant ou homme d’affaires, la prochaine application Google Home vient améliorer votre routine. Vous pouvez suivre les nouvelles mises à jour, la météo et contrôler l’intensité de la lumière de l’écran. Tout cela vient d’un seul endroit, c’est-à-dire Google Home App.

Vous tient au courant

Google Home App est la version la plus sophistiquée jamais conçue par Google. Vous pouvez suivre l’état de votre maison et rester informé des événements importants d’une journée. De plus, vous pouvez définir des rappels pour vous informer des événements manqués. Cette fonctionnalité peut vous tenir au courant de vos réunions d’affaires importantes et de votre routine.

Application Google Home et confidentialité

À l’ère des données, vos informations personnelles sont la chose la plus importante. L’augmentation des cyberattaques et des menaces de logiciels malveillants peut compromettre considérablement votre sécurité. Cependant, Google s’est attaqué à cette grave préoccupation. Grâce à une infrastructure de sécurité imprenable intégrée à l’application Google Home, il est peu probable qu’un intrus viole les protocoles de sécurité. De plus, grâce à Google Home App, vous pouvez contrôler vos paramètres de confidentialité, vos préférences personnelles et l’activité de Google Assistant. Cette large gamme de contrôle via Google Home Screen est tout à fait remarquable.

Emballer

La conception plus intuitive, humaine et simple de l’application Google Home rendra les choses plus accessibles et plus confortables pour les utilisateurs. Google indique sur la page d’accueil officielle de Google que la refonte de l’application Google Home sera déployée au cours des prochaines semaines. Pour voir les nouveaux changements et mises à jour à la fois dans la conception et les fonctionnalités, nous devons attendre la sortie officielle de l’application Google Home.