Tesla a licencié un employé qui a publié des vidéos sur YouTube critiquant Full Self Driving

La relation de Tesla avec ses employés n’est pas toujours directe et des plus pacifiques. La marque a des politiques strictes qui empêchent la plupart des informations d’être partagées et même connues en dehors de la sphère de l’entreprise.

Un cas récent est venu montrer qu’un employé a été licencié parce qu’il partageait des vidéos sur YouTube. Celles-ci se concentraient sur la démonstration du Full Self Driving et n’étaient pas toujours positives, révélant quelques failles dans ce système de conduite autonome.

La conduite entièrement autonome a causé des problèmes à un employé

Le développement du Full Self Driving est toujours fait par Tesla et il y a quelques défauts qui pourraient être inquiétants. La marque semble déterminée à les résoudre, mais ne semble pas intéressée à les révéler et à les montrer au public.

C’est la raison que John Bernal a donnée pour avoir été renvoyé de Tesla, selon ses déclarations. Cet ancien employé de l’entreprise d’Elon Musk avait une chaîne YouTube où il présentait les nouvelles versions du Full Self Driving et où il montrait parfois les failles de ce système.

John Bernal a expliqué qu’avant d’être licencié, il avait été averti verbalement par son patron. Ceux-ci ont révélé que leur chaîne YouTube, AI Addict, était une violation de la politique de l’entreprise et qu’elle créait un conflit d’intérêts.

Tesla a licencié sans donner de raison évidente

Quelques jours plus tard, et avec insistance, Tesla a licencié cet employé et n’a révélé aucune raison de cette décision. L’accès au Full Self Driving et à toute version d’essai de ce système a également été immédiatement retiré.

Ce n’est pas la première fois que Tesla alerte John Bernal à propos de ses vidéos. À un moment donné dans le passé, il a publié une vidéo dans laquelle il montrait un problème avec Full Self Driving. Ce fut une vidéo très réussie sur Internet que beaucoup ont partagée sur les réseaux sociaux.

A cette époque, il lui a été conseillé de ne publier aucune information critiquant l’entreprise et son système de conduite autonome. Cette indication est toujours apparue de manière informelle et n’a jamais été officiellement écrite.

Il n’est pas clair s’ils peuvent mettre des vidéos sur YouTube

La politique de l’entreprise concernant les réseaux sociaux des employés et le partage d’informations est ambiguë sur ce point et ne fait aucune référence à la publication d’avis sur les réseaux sociaux.

Pourtant, il est clair sur sa position sur ces sites Internet. Elle s’appuie sur le bon sens et le bon jugement de ses collaborateurs pour s’engager dans des activités responsables sur les réseaux sociaux. La liste des sites comprend les principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram et autres) mais ne mentionne pas YouTube.

Tesla est quand même allé publiquement montrer sa position et n’a pas clarifié ce cas de John Bernal. Il devrait révéler si cette affaire a à voir avec les vidéos publiées sur YouTube, où il a testé Full Self Driving et présenté ses défauts.