WhatsApp : vous n’avez plus besoin d’être en conversation pour entendre les messages vocaux

Les messages vocaux gagnent en pertinence sur WhatsApp. De moins en moins d’utilisateurs veulent écrire et préfèrent dicter leurs messages, ce qui est plus rapide et plus simple pour les deux parties.

Conscient de ce changement, WhatsApp s’est concentré sur l’apport de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux messages vocaux. Le dernier vient d’arriver et donne aux utilisateurs la possibilité de les entendre en dehors des conversations dont ils ont été reçus.

Après quelques mois de problèmes, WhatsApp semble avoir retrouvé sa place et redevient le choix des utilisateurs. Ils ont choisi cette plateforme pour être le point de communication pendant le confinement, notamment pour les appels vidéo et vocaux.

Avec des nouvelles constantes, il y a maintenant une amélioration intéressante qui rendra WhatsApp encore meilleur. Les messages vocaux peuvent désormais être utilisés en dehors des conversations, ce qui a été découvert il y a quelque temps, dans des versions de test.

La dernière version bêta de WhatsApp permet déjà à tous les utilisateurs d’accéder à cette nouvelle fonctionnalité. Après avoir commencé à écouter le message vocal, WhatsApp peut continuer à être utilisé dans toute autre conversation ou dans l’interface principale.

Le contrôle de ce lecteur est situé en haut de l’interface WhatsApp et peut être interrompu ou repris à tout moment. Ainsi, l’utilisateur a un contrôle total sur ses messages vocaux, tandis qu’il peut lire ou répondre à d’autres messages.

Il est prévu que très bientôt, WhatsApp publiera cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs. Maintenant qu’il est évalué plus ouvertement, il gagnera certainement en maturité et cela facilitera son intégration dans la version finale de ce service.

C’est, sans aucun doute, une façon beaucoup plus simple d’écouter les messages vocaux. Ceux-ci sont présents dans le monde entier, donnant à l’utilisateur une plus grande liberté pour d’autres tâches et conversations dans l’application WhatsApp.